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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «У нас есть арбитры, которыми мы можем гордиться»
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 13:12 |
237
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «У нас есть арбитры, которыми мы можем гордиться»

Президент УАФ высказался об уровне украинского судейства

11 февраля 2025, 13:12 |
237
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У нас есть арбитры, которыми мы можем гордиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Во вторник, 11 февраля 2025 года, в 12:00 по киевскому времени в Доме футбола началась встреча президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко с журналистами.

В частности на этом мероприятии уделили внимание теме судейства. Об уровне украинского арбитража высказался лично президент УАФ Андрей Шевченко:

«У нас есть арбитры, которыми мы можем гордиться, они обслуживают матчи Лиги чемпионов. Я верю в наших украинских арбитров, в наших силах перезапустить школу молодого арбитра. Мы можем привлекать международных консультантов, чтобы повысить качество молодых арбитров.

Арбитры – это такие же люди, они тоже могут ошибаться. Чтобы улучшить качество их работы, мы должны знать их потребности, что им нужно для работы. Очень важно сотрудничество с ними. Это такие же работники единой футбольной экосистемы в Украине».

Ранее был обнародован финансовый отчет УАФ за 2024 год.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола судьи (арбитры) судейство
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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