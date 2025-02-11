Во вторник, 11 февраля 2025 года, в 12:00 по киевскому времени в Доме футбола началась встреча президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко с журналистами.

В частности на этом мероприятии уделили внимание теме судейства. Об уровне украинского арбитража высказался лично президент УАФ Андрей Шевченко:

«У нас есть арбитры, которыми мы можем гордиться, они обслуживают матчи Лиги чемпионов. Я верю в наших украинских арбитров, в наших силах перезапустить школу молодого арбитра. Мы можем привлекать международных консультантов, чтобы повысить качество молодых арбитров.

Арбитры – это такие же люди, они тоже могут ошибаться. Чтобы улучшить качество их работы, мы должны знать их потребности, что им нужно для работы. Очень важно сотрудничество с ними. Это такие же работники единой футбольной экосистемы в Украине».

Ранее был обнародован финансовый отчет УАФ за 2024 год.