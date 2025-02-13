В столичном Доме футбола состоялось очередное заседание Ассамблеи регионов Украинской ассоциации футбола, на котором был проработан ряд важных вопросов.

В частности, участники заслушали информацию о результатах стажировки группы украинских тренеров в Великобритании, в футбольном клубе Манчестер Сити. Была обсуждена ситуация вокруг проведения тренерских курсов УАФ по программам дипломов категорий С и D.

Также к сведению участников была доведена информация об организации во время весенних и летних школьных каникул отдыха в западных и центральных областях Украины для детей из тех регионов, наиболее пострадавших от российского нашествия.

ФОТО. В Киеве состоялось очередное заседание Ассамблеи регионов УАФ