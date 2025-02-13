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Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 03:37 | Обновлено 13 февраля 2025, 04:00
16
0

ФОТО. В Киеве состоялось очередное заседание Ассамблеи регионов УАФ

Заслушана информация о результатах стажировки украинских тренеров в Ман Сити

13 февраля 2025, 03:37 | Обновлено 13 февраля 2025, 04:00
16
0
ФОТО. В Киеве состоялось очередное заседание Ассамблеи регионов УАФ
УАФ

В столичном Доме футбола состоялось очередное заседание Ассамблеи регионов Украинской ассоциации футбола, на котором был проработан ряд важных вопросов.

В частности, участники заслушали информацию о результатах стажировки группы украинских тренеров в Великобритании, в футбольном клубе Манчестер Сити. Была обсуждена ситуация вокруг проведения тренерских курсов УАФ по программам дипломов категорий С и D.

Также к сведению участников была доведена информация об организации во время весенних и летних школьных каникул отдыха в западных и центральных областях Украины для детей из тех регионов, наиболее пострадавших от российского нашествия.

ФОТО. В Киеве состоялось очередное заседание Ассамблеи регионов УАФ

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Ассамблея регионов УАФ Украинская ассоциация футбола фото стажировка Манчестер Сити тренеры
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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