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Лига чемпионов
13 февраля 2025, 02:45 | Обновлено 13 февраля 2025, 02:47
43
0

Гарри КЕЙН: «Селтик оказал на нас сильное давление в конце игры»

Англичанин доволен минимальной победой в первом матче

13 февраля 2025, 02:45 | Обновлено 13 февраля 2025, 02:47
43
0
Гарри КЕЙН: «Селтик оказал на нас сильное давление в конце игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Центральный нападающий «Баварии» Гарри Кейн оценил первый матч против «Селтика» в 1/16 финала Лиги чемпионов. Немецкий коллектив увез из Шотландии победу, обыграв соперника с минимальным счетом 2:1. Гарри стал автором второго мяча мюнхенского клуба.

«Когда вы выигрываете такую ​​игру, вы всегда радуетесь, потому что это нелегко. Определенно были моменты в игре, в которых мы могли бы сыграть намного лучше, и конечно, нам нужно будет становится лучше. Но в целом мы забили в нужное время.

Они оказали на нас давление в конце, и нам пришлось держаться и быть сильными, что мы и сделали. Мы знали, что атмосфера поможет им в начале игры, и они почти забили через минуту. Нам пришлось набраться терпения; ведь мы знали, что будем больше владеть мячом. Иногда нужно иметь особые навыки, чтобы открыть счет в такой ​​игре», – рассказал Кейн.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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