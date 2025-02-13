Дэвид МОЙЕС: «Ничья с Ливерпулем для нас так много значит»

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес оставил парочку комментариев касательно перенесенного поединка 15-го туру АПЛ, в котором «ириски» сыграли против «Ливерпуля». С помощью забитого мяча на последних секундах встречи «Эвертон» поделил очки с соперником – 2:2.

«Я думаю, что для нас было большим результатом отыграться и оформить ничью. Стадион сегодня был просто фантастическим. Я помню ночи в моей карьере здесь раньше, когда это было отличное место для игры.

Некоторые игры здесь были невероятными, но сегодняшняя будет на одном уровне с ними. Я думаю, что болельщики сегодня заставили стадион гордиться, и, во многом, команда тоже заставила болельщиков гордиться. Они никогда не сдавались, упорно продолжали играть. Иногда нам не хватало качества, но мы пытались найти способ добиться результата в игре, и мы что-то из этого извлекли.

Для меня, на самом деле, важно набрать очки, чтобы остаться в Премьер-лиге – это самое главное. Но, набрав их сегодня вечером в игре, которая так много значит – это прекрасно. Я очень, очень доволен тем, как играют подопечные, однако нам еще многое предстоит улучшить и сделать большие шаги.

Но, будем честны, игроки, которые у нас есть сейчас, действительно отдают все, что у них есть, и я думаю, именно поэтому толпа поддерживает их. Фанаты знают, что игроки так усердно работают и делают все возможное», – прокомментировал Мойес.

В турнирной таблице чемпионата Англии «ириски» находятся на 15-й позиции, имея в активе 27 зачетных баллов.