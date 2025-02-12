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  4. Сразу же заиграл. Ювентус думает о выкупе вице-чемпиона мира
Италия
12 февраля 2025, 20:15 |
338
0

Сразу же заиграл. Ювентус думает о выкупе вице-чемпиона мира

Коло Муани может остаться в Италии

12 февраля 2025, 20:15 |
338
0
Сразу же заиграл. Ювентус думает о выкупе вице-чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

25-летний нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани может быть приобретен клубом в будущем.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В туринском клубе очень довольны дебютом Рандаля, ведь он в первых четырех матчах забил 5 мячей.

Сейчас игрок принадлежит французскому ПСЖ и в «Ювентусе» играет на правах аренды.

Сообщается, что туринцы попытаются продлить договор аренды на следующий сезон с правом выкупа за 40-45 миллионов евро.

«Ювентус» вырвал победу над «ПСВ» в 1/16 финала Лиги чемпионов.

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Александр Сильченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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