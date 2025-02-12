Италия12 февраля 2025, 20:15 |
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Сразу же заиграл. Ювентус думает о выкупе вице-чемпиона мира
Коло Муани может остаться в Италии
12 февраля 2025, 20:15 |
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25-летний нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани может быть приобретен клубом в будущем.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
В туринском клубе очень довольны дебютом Рандаля, ведь он в первых четырех матчах забил 5 мячей.
Сейчас игрок принадлежит французскому ПСЖ и в «Ювентусе» играет на правах аренды.
Сообщается, что туринцы попытаются продлить договор аренды на следующий сезон с правом выкупа за 40-45 миллионов евро.
«Ювентус» вырвал победу над «ПСВ» в 1/16 финала Лиги чемпионов.
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