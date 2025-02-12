Бруну ЛАЖЕ: «В наших руках Кубок лиги, теперь сыграем в Лиге чемпионов»

12 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Монако» и «Бенфика».

На пресс-конференции накануне поединка главный тренер португальского клуба Бруну Лаже поделился ожиданиями от этой встречи:

«Моя команда очень мотивирована, она старается все лучше следовать моему плану. Тренер «Монако» даже похвалил нашу комбинационную игру, но мы стараемся прибавлять и в других аспектах. По большей части, в организации атакующей игры. Это поможет нам лучше контролировать ход матча.

Победа над «Монако» в пятом туре придала нам уверенности. Сейчас мы в хорошем положении. У нас уже есть на руках Кубок португальской лиги, теперь сыграем в плей-офф Лиги чемпионов. Но самое важное – сосредоточиться на предстоящем матче. Мы хорошо понимаем, когда следует атаковать, а когда – защищаться. Надо работать не покладая рук», – уверен Лаже.

«Монако» и «Бенфика» сыграют на стадионе «Стад Луи II», начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что два футболиста португальского клуба выбыли на длительное время из-за повреждений.