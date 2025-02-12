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  4. Сержиу КОНСЕЙСАУ: «У Милана осталось 15 полевых игроков»
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 16:05 | Обновлено 12 февраля 2025, 17:07
667
1

Сержиу КОНСЕЙСАУ: «У Милана осталось 15 полевых игроков»

Итальянский клуб готовится к выездному матчу Лиги чемпионов

12 февраля 2025, 16:05 | Обновлено 12 февраля 2025, 17:07
667
1
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «У Милана осталось 15 полевых игроков»
acmilan.com. Сержиу Консейсау

12 февраля в матче 1/16 финала Лиги чемпионов встретятся нидерландский «Фейенорд» и итальянский «Милан».

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер «россонери» Сержиу Консейсау прокомментировал готовность команды к матчу плей-офф:

«Мы столкнулись с кадровыми проблемами. В нашем распоряжении лишь 15 футболистов, поскольку остальные отсутствуют из-за травм. Нам нужно найти баланс. Мы хотим показать хорошую игру, и сегодня должны решить все наши проблемы.

Я имею в виду, что нельзя просто выпустить много атакующих игроков и ждать большого количества голов. Так же, если выставить только защитников, это не гарантирует, что мы не пропустим. Необходимо найти правильный баланс.

Сейчас в моем распоряжении только четыре защитника. Я им доверяю и надеюсь, что они сыграют на высоком уровне. Мы планируем строить оборону высоко.

Относительно атаки – Леао в составе, но я не буду раскрывать, выйдет ли он в стартовом составе. У меня уже есть решение, и я знаю, что когда он выходит на замену, то вписывается в игру даже лучше, чем мы ожидаем.

Нас ждет особенный матч. Он очень важен, ведь наша цель - пройти дальше. Нам будет противостоять очень сильная команда».

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Сержиу Консейсау Милан Фейеноорд Лига чемпионов Рафаэл Леау
Александр Сильченко Источник: ФК Милан
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aleksnayt
А чого ж не КонсейсаН?)))
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