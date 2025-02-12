Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Динамо попал в символическую сборную чемпионата Польши
Польша
12 февраля 2025, 15:07 |
743
0

Полузащитник Динамо попал в символическую сборную чемпионата Польши

Антон Царенко помог «Лехии» победить в матче 20-го тура

12 февраля 2025, 15:07 |
743
0
Полузащитник Динамо попал в символическую сборную чемпионата Польши
ФК Лехия. Антон Царенко

Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко, который выступает на правах аренды за «Лехию», попал в символическую сборную 20-го тура чемпионата Польши.

Клуб из Гданьска в прошлом матче сумел добыть минимальную победу в противостоянии с ФК «Лех Познань» со счетом 1:0. Царенко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте.

Украинский футболист перебрался в польский клуб в августе прошлого года и успел провести за «Лехию» 16 матчей в чемпионате (один гол, один ассист).

Клуб из Гданьска набрал 18 баллов и занимает предпоследнее место (17-е) в турнирной таблице. Аренда Царенко заканчивается 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Кочергин попал в символическую сборную по версии Sofascore.

Символическая сборная 20-го тура чемпионата Польши

По теме:
Хацкевич рассказал, как изменилось Динамо в конце 90-х после потери лидеров
ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира-2018 и экс-игрок Ман Сити перешел в Цюрих
Лехия Гданьск Динамо Киев Антон Царенко трансферы трансферы УПЛ символическая сборная
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
Футбол | 11 февраля 2025, 18:45 19
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»

Клуб анонсирует еще один переход

Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты
Футбол | 11 февраля 2025, 20:30 2
Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты
Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты

Александер Исак и Рональд Араухо могли бы сменить клубы

Холанд обогнал Шевченка в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Футбол | 12.02.2025, 10:22
Холанд обогнал Шевченка в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Холанд обогнал Шевченка в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Футбол | 12.02.2025, 00:23
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в США
Футбол | 12.02.2025, 14:59
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в США
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в США
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
10.02.2025, 21:14 8
Футбол
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
11.02.2025, 09:43 8
Бокс
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
11.02.2025, 16:14 43
Теннис
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
12.02.2025, 08:08 7
Бокс
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
10.02.2025, 21:28 3
Футбол
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
11.02.2025, 14:27 5
Футбол
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
12.02.2025, 09:14 1
Футбол
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
11.02.2025, 00:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем