Полузащитник Динамо попал в символическую сборную чемпионата Польши
Антон Царенко помог «Лехии» победить в матче 20-го тура
Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко, который выступает на правах аренды за «Лехию», попал в символическую сборную 20-го тура чемпионата Польши.
Клуб из Гданьска в прошлом матче сумел добыть минимальную победу в противостоянии с ФК «Лех Познань» со счетом 1:0. Царенко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте.
Украинский футболист перебрался в польский клуб в августе прошлого года и успел провести за «Лехию» 16 матчей в чемпионате (один гол, один ассист).
Клуб из Гданьска набрал 18 баллов и занимает предпоследнее место (17-е) в турнирной таблице. Аренда Царенко заканчивается 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что Кочергин попал в символическую сборную по версии Sofascore.
Символическая сборная 20-го тура чемпионата Польши
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