Полузащитник Динамо попал в символическую сборную чемпионата Польши

Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко, который выступает на правах аренды за «Лехию», попал в символическую сборную 20-го тура чемпионата Польши.

Клуб из Гданьска в прошлом матче сумел добыть минимальную победу в противостоянии с ФК «Лех Познань» со счетом 1:0. Царенко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте.

Украинский футболист перебрался в польский клуб в августе прошлого года и успел провести за «Лехию» 16 матчей в чемпионате (один гол, один ассист).

Клуб из Гданьска набрал 18 баллов и занимает предпоследнее место (17-е) в турнирной таблице. Аренда Царенко заканчивается 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Кочергин попал в символическую сборную по версии Sofascore.

Символическая сборная 20-го тура чемпионата Польши