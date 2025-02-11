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Польша
11 февраля 2025, 11:56 |
366
0

Украинец попал в символическую сборную иностранного чемпионата

Владислав Кочергин стал одним из лучших в матче «Ракува»

11 февраля 2025, 11:56 |
366
0
Украинец попал в символическую сборную иностранного чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Статистический портал Sofascore опубликовал символическую сборную 20-го тура чемпиона Польши – в ней нашлось место украинскому футболисту.

Полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин стал одним из лучших игроков своей команды в противостоянии с «Катовице» (1:2). Украинец получил довольно высокую оценку 8,1 за этот матч.

В этом сезоне Владислав провел 20 матчей в чемпионате, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи. Кочергин проводит четвертый сезон в составе польского клуба – в 2022 году перешел из луганской «Зари» на правах свободного агента.

«Ракув» набрал 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера – ФК «Лех Познань» – составляет всего четыре очка.

ФОТО. Символическая сборная 20-го тура чемпионата Польши

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чемпионат Польши по футболу Ракув Ченстохова Владислав Кочергин символическая сборная SofaScore
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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