Украинец попал в символическую сборную иностранного чемпионата
Владислав Кочергин стал одним из лучших в матче «Ракува»
Статистический портал Sofascore опубликовал символическую сборную 20-го тура чемпиона Польши – в ней нашлось место украинскому футболисту.
Полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин стал одним из лучших игроков своей команды в противостоянии с «Катовице» (1:2). Украинец получил довольно высокую оценку 8,1 за этот матч.
В этом сезоне Владислав провел 20 матчей в чемпионате, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи. Кочергин проводит четвертый сезон в составе польского клуба – в 2022 году перешел из луганской «Зари» на правах свободного агента.
«Ракув» набрал 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера – ФК «Лех Познань» – составляет всего четыре очка.
ФОТО. Символическая сборная 20-го тура чемпионата Польши
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