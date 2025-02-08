Ассист Кочергина не помог. Ракув сенсационно уступил в чемпионате Польши

В субботу, 8 февраля, Ракув на своем поле принимал клуб Катовице в рамках 20-го тура чемпионата Польши.

Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин вышел в стартовом составе команды.

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Кочергин провел на футбольном поле все 90 минут, отличившись результативной передачей на 54-й минуте. Однако полезное действие не помогло команде получить положительный результат.

По итогам поединка «Катовице» сенсационно переиграло «Ракув» со счетом 2:1.

После матча «Ракув» расположился на третьей позиции, имея в активе всего 37 зачетных баллов. А вот Катовице оказался на восьмом месте (29 очков).

Кроме того, Владислав отметился седьмым полезным действием в этом сезоне. На счету игрока четыре гола и три ассиста во всех турнирах.

Чемпионат Польши. 20-й тур, 8 февраля

«Ракув» – «Катовице» – 1:2

Голы: Лопес, 54 – Бергер, 19, Ковальчик, 65

Видеообзор матча:

Турнирная таблица: