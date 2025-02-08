Ассист Кочергина не помог. Ракув сенсационно уступил в чемпионате Польши
Владислав отыграл весь поединок
В субботу, 8 февраля, Ракув на своем поле принимал клуб Катовице в рамках 20-го тура чемпионата Польши.
Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин вышел в стартовом составе команды.
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Кочергин провел на футбольном поле все 90 минут, отличившись результативной передачей на 54-й минуте. Однако полезное действие не помогло команде получить положительный результат.
По итогам поединка «Катовице» сенсационно переиграло «Ракув» со счетом 2:1.
После матча «Ракув» расположился на третьей позиции, имея в активе всего 37 зачетных баллов. А вот Катовице оказался на восьмом месте (29 очков).
Кроме того, Владислав отметился седьмым полезным действием в этом сезоне. На счету игрока четыре гола и три ассиста во всех турнирах.
Чемпионат Польши. 20-й тур, 8 февраля
«Ракув» – «Катовице» – 1:2
Голы: Лопес, 54 – Бергер, 19, Ковальчик, 65
Видеообзор матча:
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лех
|19
|13
|2
|4
|37 - 15
|41
|2
|Ягеллония
|20
|11
|5
|4
|38 - 27
|38
|3
|Ракув
|20
|10
|7
|3
|26 - 13
|37
|4
|Легия
|19
|9
|6
|4
|37 - 24
|33
|5
|Погонь Щецин
|20
|10
|3
|7
|29 - 21
|33
|6
|Краковия
|19
|9
|5
|5
|36 - 28
|32
|7
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|27 - 24
|31
|8
|Катовице
|20
|8
|5
|7
|30 - 26
|29
|9
|Мотор Люблин
|19
|8
|5
|6
|28 - 31
|29
|10
|Пяст
|19
|6
|7
|6
|21 - 19
|25
|11
|Видзев Лодзь
|19
|7
|4
|8
|25 - 29
|25
|12
|Сталь Мелец
|20
|6
|4
|10
|21 - 26
|22
|13
|Радомяк
|20
|6
|3
|11
|24 - 32
|21
|14
|Пуща
|19
|4
|7
|8
|18 - 27
|19
|15
|Заглембе Л
|19
|5
|4
|10
|16 - 28
|19
|16
|Корона Кельце
|19
|4
|7
|8
|16 - 28
|19
|17
|Лехия
|19
|3
|6
|10
|19 - 34
|15
|18
|Шлёнск
|20
|1
|8
|11
|16 - 32
|11
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