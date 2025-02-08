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Польша
08 февраля 2025, 21:33 | Обновлено 08 февраля 2025, 22:16
228
0

Ассист Кочергина не помог. Ракув сенсационно уступил в чемпионате Польши

Владислав отыграл весь поединок

08 февраля 2025, 21:33 | Обновлено 08 февраля 2025, 22:16
228
0
Ассист Кочергина не помог. Ракув сенсационно уступил в чемпионате Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

В субботу, 8 февраля, Ракув на своем поле принимал клуб Катовице в рамках 20-го тура чемпионата Польши.

Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин вышел в стартовом составе команды.

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Кочергин провел на футбольном поле все 90 минут, отличившись результативной передачей на 54-й минуте. Однако полезное действие не помогло команде получить положительный результат.

По итогам поединка «Катовице» сенсационно переиграло «Ракув» со счетом 2:1.

После матча «Ракув» расположился на третьей позиции, имея в активе всего 37 зачетных баллов. А вот Катовице оказался на восьмом месте (29 очков).

Кроме того, Владислав отметился седьмым полезным действием в этом сезоне. На счету игрока четыре гола и три ассиста во всех турнирах.

Чемпионат Польши. 20-й тур, 8 февраля

«Ракув» – «Катовице» – 1:2

Голы: Лопес, 54 – Бергер, 19, Ковальчик, 65

Видеообзор матча:

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лех 19 13 2 4 37 - 15 41
2 Ягеллония 20 11 5 4 38 - 27 38
3 Ракув 20 10 7 3 26 - 13 37
4 Легия 19 9 6 4 37 - 24 33
5 Погонь Щецин 20 10 3 7 29 - 21 33
6 Краковия 19 9 5 5 36 - 28 32
7 Гурник Забже 20 9 4 7 27 - 24 31
8 Катовице 20 8 5 7 30 - 26 29
9 Мотор Люблин 19 8 5 6 28 - 31 29
10 Пяст 19 6 7 6 21 - 19 25
11 Видзев Лодзь 19 7 4 8 25 - 29 25
12 Сталь Мелец 20 6 4 10 21 - 26 22
13 Радомяк 20 6 3 11 24 - 32 21
14 Пуща 19 4 7 8 18 - 27 19
15 Заглембе Л 19 5 4 10 16 - 28 19
16 Корона Кельце 19 4 7 8 16 - 28 19
17 Лехия 19 3 6 10 19 - 34 15
18 Шлёнск 20 1 8 11 16 - 32 11
Полная таблица

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Владислав Кочергин Ракув Ченстохова Катовице чемпионат Польши по футболу видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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