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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Холуд
08.02.2025 15:55 – FT 3 : 2
Аль-Рияд
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Саудовская Аравия
13 февраля 2025, 18:39 | Обновлено 13 февраля 2025, 19:22
68
0

Саудовская Аравия. Турнирная таблица: Аль-Иттихад, Аль-Хиляль, Аль-Наср

Аль-Шабаб, за который играет Георгий Бущан, находится на 6-й позиции

13 февраля 2025, 18:39 | Обновлено 13 февраля 2025, 19:22
68
0
Саудовская Аравия. Турнирная таблица: Аль-Иттихад, Аль-Хиляль, Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Хиляль

В чемпионате Саудовской Аравии по футболу сыграно 19 туров.

Аль-Шабаб, за который играет украинский голкипер Георгий Бущан, находится на 6-й позиции.

Лидеры: Аль-Иттихад (49 очков), Аль-Хиляль (47), Аль-Наср (41), Аль-Кадисия (41), Аль-Ахли (38), Аль-Шабаб (32).

С 13 по 15 февраля пройдут матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Чемпионат Саудовской Аравии

Последние матчи: 19-й тур, 8 февраля

08.02. 15:55. Аль-Холуд – Аль-Рияд – 3:2

Голы: Маолида, 55, Аль-Хаммами, 57, 77 – Баеш, 1, Конате, 88

08.02. 17:40. Аль-Ахдуд – Аль-Иттифак – 0:2

Голы: Вейналдум, 7, Токо-Экамби, 73

08.02. 19:00. Дамак – Аль-Хиляль – 2:2

Голы: Диалло, 50, 73 – Маркос Леонардо, 32, Милинкович-Савич, 77

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 19 16 1 2 46 - 18 49
2 Аль-Хиляль 19 15 2 2 59 - 19 47
3 Аль-Наср Эр-Рияд 19 12 5 2 40 - 17 41
4 Аль-Кадисия 19 13 2 4 29 - 13 41
5 Аль-Ахли Джидда 19 12 2 5 34 - 15 38
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 19 10 2 7 31 - 22 32
7 Аль-Рияд 19 8 4 7 23 - 28 28
8 Аль-Халидж 19 8 3 8 26 - 29 27
9 Аль-Иттифак 19 7 4 8 24 - 28 25
10 Аль-Таавун 19 6 6 7 19 - 18 24
11 Дамак 19 6 5 8 28 - 32 23
12 Аль-Холуд 19 6 4 9 27 - 35 22
13 Аль-Оруба 19 5 2 12 15 - 39 17
14 Аль-Фейха 19 3 7 9 14 - 30 16
15 Аль-Ахдуд 19 4 3 12 21 - 32 15
16 Аль-Раед 19 4 2 13 21 - 34 14
17 Аль-Вахда Мекка 19 3 4 12 24 - 46 13
18 Аль-Фатех 19 2 4 13 16 - 42 10
Полная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Дамак Аль-Хиляль Аль-Ахдуд Аль-Иттифак Аль-Холуд Аль-Рияд Георгий Бущан Аль-Шабаб Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Аль-Кадисия Аль-Ахли Джидда Хабиб Диалло Сергей Милинкович-Савич Маркос Леонардо Карл Токо-Экамби Джорджиньо Вейналдум
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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