Саудовская Аравия. Турнирная таблица: Аль-Иттихад, Аль-Хиляль, Аль-Наср
Аль-Шабаб, за который играет Георгий Бущан, находится на 6-й позиции
В чемпионате Саудовской Аравии по футболу сыграно 19 туров.
Аль-Шабаб, за который играет украинский голкипер Георгий Бущан, находится на 6-й позиции.
Лидеры: Аль-Иттихад (49 очков), Аль-Хиляль (47), Аль-Наср (41), Аль-Кадисия (41), Аль-Ахли (38), Аль-Шабаб (32).
С 13 по 15 февраля пройдут матчи 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Чемпионат Саудовской Аравии
Последние матчи: 19-й тур, 8 февраля
08.02. 15:55. Аль-Холуд – Аль-Рияд – 3:2
Голы: Маолида, 55, Аль-Хаммами, 57, 77 – Баеш, 1, Конате, 88
08.02. 17:40. Аль-Ахдуд – Аль-Иттифак – 0:2
Голы: Вейналдум, 7, Токо-Экамби, 73
08.02. 19:00. Дамак – Аль-Хиляль – 2:2
Голы: Диалло, 50, 73 – Маркос Леонардо, 32, Милинкович-Савич, 77
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|19
|16
|1
|2
|46 - 18
|49
|2
|Аль-Хиляль
|19
|15
|2
|2
|59 - 19
|47
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|19
|12
|5
|2
|40 - 17
|41
|4
|Аль-Кадисия
|19
|13
|2
|4
|29 - 13
|41
|5
|Аль-Ахли Джидда
|19
|12
|2
|5
|34 - 15
|38
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|19
|10
|2
|7
|31 - 22
|32
|7
|Аль-Рияд
|19
|8
|4
|7
|23 - 28
|28
|8
|Аль-Халидж
|19
|8
|3
|8
|26 - 29
|27
|9
|Аль-Иттифак
|19
|7
|4
|8
|24 - 28
|25
|10
|Аль-Таавун
|19
|6
|6
|7
|19 - 18
|24
|11
|Дамак
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|12
|Аль-Холуд
|19
|6
|4
|9
|27 - 35
|22
|13
|Аль-Оруба
|19
|5
|2
|12
|15 - 39
|17
|14
|Аль-Фейха
|19
|3
|7
|9
|14 - 30
|16
|15
|Аль-Ахдуд
|19
|4
|3
|12
|21 - 32
|15
|16
|Аль-Раед
|19
|4
|2
|13
|21 - 34
|14
|17
|Аль-Вахда Мекка
|19
|3
|4
|12
|24 - 46
|13
|18
|Аль-Фатех
|19
|2
|4
|13
|16 - 42
|10
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