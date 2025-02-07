Дебют Дурана в лиге. Дубль колумбийца помог Аль-Насру разгромить соперника
7 февраля состоялись три матча чемпионата Саудовской Аравии
7 февраля в чемпионате Саудовской Аравии состоялись три матча 19-го тура.
«Аль-Наср» разгромил «Аль-Фейха» со счетом 3:0 – дубль оформил колумбийский нападающий Дуран, который дебютировал в чемпионате. Еще один гол на свой счет записал Криштиану Роналду – это 924-й мяч в карьере португальца.
В напряженном матче «Аль-Ахли» сумел победить «Аль-Фатех» – 2:0. Оба гола были забиты с пенальти – в каждом из таймов сумел отличиться английский нападающий Тоуни. Стоит заметить, что уже в первом тайме команды заработали по одному удалению.
«Аль-Оруба» и «Аль-Вахда» устроили голевую перестрелку, в которой сильнее оказались хозяева – одержали победу со счетом 4:2.
Чемпионат Саудовской Аравии, 19-й тур. 7 февраля
Аль-Наср – Аль-Фейха – 3:0
Голы: Дуран, 22, 72, Роналду, 74
Аль-Ахли – Аль-Фатех – 2:0
Голы: Тоуни, 17 (пен), 62 (пен)
Удаление: Яслам, 39 – Касим, 14
Аль-Оруба – Аль-Вахда – 4:2
Голы: Янг, 3, Аль-Сомах, 44, 51, Тельо, 90+7 – Бгур, 8, 61
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