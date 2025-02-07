Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебют Дурана в лиге. Дубль колумбийца помог Аль-Насру разгромить соперника
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Оруба
07.02.2025 15:05 – FT 4 : 2
Аль-Вахда Мекка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
07 февраля 2025, 21:34 | Обновлено 07 февраля 2025, 21:36
192
0

Дебют Дурана в лиге. Дубль колумбийца помог Аль-Насру разгромить соперника

7 февраля состоялись три матча чемпионата Саудовской Аравии

07 февраля 2025, 21:34 | Обновлено 07 февраля 2025, 21:36
192
0
Дебют Дурана в лиге. Дубль колумбийца помог Аль-Насру разгромить соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Дуран

7 февраля в чемпионате Саудовской Аравии состоялись три матча 19-го тура.

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Фейха» со счетом 3:0 – дубль оформил колумбийский нападающий Дуран, который дебютировал в чемпионате. Еще один гол на свой счет записал Криштиану Роналду – это 924-й мяч в карьере португальца.

В напряженном матче «Аль-Ахли» сумел победить «Аль-Фатех» – 2:0. Оба гола были забиты с пенальти – в каждом из таймов сумел отличиться английский нападающий Тоуни. Стоит заметить, что уже в первом тайме команды заработали по одному удалению.

«Аль-Оруба» и «Аль-Вахда» устроили голевую перестрелку, в которой сильнее оказались хозяева – одержали победу со счетом 4:2.

Чемпионат Саудовской Аравии, 19-й тур. 7 февраля

Аль-Наср – Аль-Фейха – 3:0

Голы: Дуран, 22, 72, Роналду, 74

Аль-Ахли – Аль-Фатех – 2:0

Голы: Тоуни, 17 (пен), 62 (пен)

Удаление: Яслам, 39 – Касим, 14

Аль-Оруба – Аль-Вахда – 4:2

Голы: Янг, 3, Аль-Сомах, 44, 51, Тельо, 90+7 – Бгур, 8, 61

По теме:
ВИДЕО. Замкнул передачу от партнера. Роналду забил 924-й гол в карьере
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Есть отступные. Названы 3 клуба, в которые может перейти Кейн
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фейха Криштиану Роналду Джон Дуран Аль-Ахли Джидда Аль-Фатех Айван Тоуни Аль-Оруба Аль-Вахда Абу-Даби
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Футбол | 07 февраля 2025, 01:38 1
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым

Португалец выделил «Реал» Мадрид

Калинина дважды не подала на матч и уступила нейтралке на турнире в Румынии
Теннис | 07 февраля 2025, 16:47 11
Калинина дважды не подала на матч и уступила нейтралке на турнире в Румынии
Калинина дважды не подала на матч и уступила нейтралке на турнире в Румынии

Ангелина в трех сетах проиграла Александре Саснович на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке

Даже меньше ожидаемого. Известно, сколько Шахтер заплатил за новичка
Футбол | 07.02.2025, 20:48
Даже меньше ожидаемого. Известно, сколько Шахтер заплатил за новичка
Даже меньше ожидаемого. Известно, сколько Шахтер заплатил за новичка
Три признака того, что Ингулец готовится вернуться в Первую лигу
Футбол | 07.02.2025, 11:58
Три признака того, что Ингулец готовится вернуться в Первую лигу
Три признака того, что Ингулец готовится вернуться в Первую лигу
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Футбол | 07.02.2025, 08:51
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
06.02.2025, 06:01
Теннис
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
06.02.2025, 07:50 17
Бокс
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
07.02.2025, 07:48 14
Футбол
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
07.02.2025, 14:39 24
Футбол
Названы зарплаты Зубкова и Сикана после перехода в Трабзонспор
Названы зарплаты Зубкова и Сикана после перехода в Трабзонспор
05.02.2025, 22:42 4
Футбол
С дебютантами в составе. Сборная Украины обыграла Румынию
С дебютантами в составе. Сборная Украины обыграла Румынию
06.02.2025, 22:04 3
Хоккей
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
05.02.2025, 22:01 17
Футбол
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
06.02.2025, 20:43 11
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем