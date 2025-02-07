Дебют Дурана в лиге. Дубль колумбийца помог Аль-Насру разгромить соперника

7 февраля в чемпионате Саудовской Аравии состоялись три матча 19-го тура.

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Фейха» со счетом 3:0 – дубль оформил колумбийский нападающий Дуран, который дебютировал в чемпионате. Еще один гол на свой счет записал Криштиану Роналду – это 924-й мяч в карьере португальца.

В напряженном матче «Аль-Ахли» сумел победить «Аль-Фатех» – 2:0. Оба гола были забиты с пенальти – в каждом из таймов сумел отличиться английский нападающий Тоуни. Стоит заметить, что уже в первом тайме команды заработали по одному удалению.

«Аль-Оруба» и «Аль-Вахда» устроили голевую перестрелку, в которой сильнее оказались хозяева – одержали победу со счетом 4:2.

Чемпионат Саудовской Аравии, 19-й тур. 7 февраля

Аль-Наср – Аль-Фейха – 3:0

Голы: Дуран, 22, 72, Роналду, 74

Аль-Ахли – Аль-Фатех – 2:0

Голы: Тоуни, 17 (пен), 62 (пен)

Удаление: Яслам, 39 – Касим, 14

Аль-Оруба – Аль-Вахда – 4:2

Голы: Янг, 3, Аль-Сомах, 44, 51, Тельо, 90+7 – Бгур, 8, 61