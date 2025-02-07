Саудовская Аравия07 февраля 2025, 19:12 | Обновлено 07 февраля 2025, 19:14
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ВИДЕО. Замкнул передачу от партнера. Роналду забил 924-й гол в карьере
Португальская легенда не собирается останавливаться
07 февраля 2025, 19:12 | Обновлено 07 февраля 2025, 19:14
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7 февраля в матче 19-го тура встречаются «Аль-Наср» с «Аль-Раедом».
«Аль-Наср» контролирует ход игры, а новичок команды Джон Дуран отметился первым дублем.
На 74-й минуте Криштиану Роналду замкнул передачу с фланга от партнера, оформив 924-й мяч в своей карьере.
«Аль-Наср» побеждает соперника со счетом 3:0.
❗️ ВИДЕО. Замкнул передачу соперника. Роналду забил 924-й гол в карьере
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