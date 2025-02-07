ВИДЕО. Замкнул передачу от партнера. Роналду забил 924-й гол в карьере

7 февраля в матче 19-го тура встречаются «Аль-Наср» с «Аль-Раедом».

«Аль-Наср» контролирует ход игры, а новичок команды Джон Дуран отметился первым дублем.

На 74-й минуте Криштиану Роналду замкнул передачу с фланга от партнера, оформив 924-й мяч в своей карьере.

«Аль-Наср» побеждает соперника со счетом 3:0.

❗️ ВИДЕО. Замкнул передачу соперника. Роналду забил 924-й гол в карьере