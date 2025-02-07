Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Замкнул передачу от партнера. Роналду забил 924-й гол в карьере
Саудовская Аравия
07 февраля 2025, 19:12 | Обновлено 07 февраля 2025, 19:14
548
0

ВИДЕО. Замкнул передачу от партнера. Роналду забил 924-й гол в карьере

Португальская легенда не собирается останавливаться

07 февраля 2025, 19:12 | Обновлено 07 февраля 2025, 19:14
548
0
ВИДЕО. Замкнул передачу от партнера. Роналду забил 924-й гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля в матче 19-го тура встречаются «Аль-Наср» с «Аль-Раедом».

«Аль-Наср» контролирует ход игры, а новичок команды Джон Дуран отметился первым дублем.

На 74-й минуте Криштиану Роналду замкнул передачу с фланга от партнера, оформив 924-й мяч в своей карьере.

«Аль-Наср» побеждает соперника со счетом 3:0.

❗️ ВИДЕО. Замкнул передачу соперника. Роналду забил 924-й гол в карьере

По теме:
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Кривбасс – Эребру – 2:1. Два гола Кожушко. Видео голов и обзор матча
Рух – Амштеттен – 3:1. Дубль Климчука. Видео голов и обзор матча
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Раед видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
Футбол | 07 февраля 2025, 07:48 14
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?

Наибольшее признание получила «Барселона» Гвардиолы

Стародубцева не сумела выйти в финал квалификации в Дохе, продлив лузстрик
Теннис | 07 февраля 2025, 16:24 12
Стародубцева не сумела выйти в финал квалификации в Дохе, продлив лузстрик
Стародубцева не сумела выйти в финал квалификации в Дохе, продлив лузстрик

Юлия на старте отбора к соревнованиям WTA 1000 в Катаре уступила Лауре Зигемунд

Ситуация сложная. В Италии назвали причину проблем Довбика
Футбол | 07.02.2025, 20:08
Ситуация сложная. В Италии назвали причину проблем Довбика
Ситуация сложная. В Италии назвали причину проблем Довбика
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Бокс | 07.02.2025, 08:24
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Футбол | 07.02.2025, 08:51
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
07.02.2025, 14:39 23
Футбол
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
06.02.2025, 07:50 17
Бокс
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
06.02.2025, 06:01
Теннис
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
05.02.2025, 18:59 23
Футбол
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
05.02.2025, 19:24 1
Другие виды
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
07.02.2025, 01:38 1
Футбол
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
06.02.2025, 09:59 35
Другие виды
ВИДЕО. Как Лунин спас Реал от фиаско на первой минуте в Кубке Испании
ВИДЕО. Как Лунин спас Реал от фиаско на первой минуте в Кубке Испании
05.02.2025, 22:36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем