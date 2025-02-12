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  4. Костюк пояснила, как ей удалось обыграть третью ракетку мира
WTA
12 февраля 2025, 13:04 |
1303
1

Костюк пояснила, как ей удалось обыграть третью ракетку мира

11 февраля Марта выиграла у Коко Гауфф в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе

12 февраля 2025, 13:04 |
1303
1
Костюк пояснила, как ей удалось обыграть третью ракетку мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк дала интервью пресс-службе WTA после победы над третьей ракеткой мира Коко Гауфф в 1/16 финала турнира в Дохе (Катар):

«Конечно, это замечательная победа для меня. Коко – невероятный боец и теннисистка, которая уже давно находится в топ-3 рейтинга. У меня всегда тяжелые битвы с ней, так что я очень счастлива, что одержала победу.

Я думаю, что я использовала в свою пользу тот момент, что у меня уже был здесь один матч. Я была уже немного больше знакома с условиями в то время, когда для нее это был ее первый матч на турнире. Я уже говорила, что в этом году условия здесь немного отличаются от тех, которые были раньше. Я почувствовала это со старта матча и я точно смогла этим воспользоваться. У нее отличная подача, она также действовала вариативно, а ее бэкхенд – он всегда на высоте. Это был совсем не легкий матч, поэтому я рада, что довела дело до победы за два сета.

Как именно изменились условия? Думаю, что сами корты не сильно изменились, но мячи в этом году немного другие, если сравнивать с прошлыми годами. И ты можешь это почувствовать, особенно это чувствуется на определенных ударах. Вот почему я и говорю, что смогла воспользоваться тем фактом, что я уже сыграла здесь один матч. На самом деле это довольно сложно, я даже не могу сказать, какой же матч для меня был тяжелее, в первом круге или сегодня, если говорить именно об адаптации к условиям».

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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Artem Dudchenko
Відверто Гауф просто жахливо грала в цій грі, здійснюючи ще більше помилок ніж Костюк.
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