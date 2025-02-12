Важнее, чем футбол? Неймар потратил на компьютерную игру 11,5 тысяч часов

Бразилец Неймар, который выступает за «Сантос», известен болельщикам своей привязанностью к компьютерным играм.

В социальных сетях появился скриншот, где видно, что футболист провел внушительное время в Counter-Strike 2 – в этой игре статистика Неймара показала невероятные 11 345 часов. Если сидеть за компьютером без перерыва, то для того, чтобы набить такое время, нужно провести в CS2 472 дня без остановки.

Фанаты посчитали, что в футболке «Барселоны» бразилец провел 255,7 часов – намного меньше, чем в игре. За каталонский клуб Неймар выступал с 2013 по 2017 год.

В этом сезоне футболист перебрался в «Сантос» и даже провел первый матч за клуб, в котором начинал профессиональную карьеру.

ФОТО. Статистика Неймара в компьютерных играх