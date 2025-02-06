Долгожданное возвращение. Неймар сыграл за Сантос впервые за 12 лет

Звездный бразильский футболист Неймар сыграл свой первый матч за родной «Сантос» после 12-летнего отсутствия. На своем стадионе команда противостояла клубу «Ботафого Сан-Паулу» в чемпионате штата Сан-Паулу.

Экс-игрок «Барселоны» и ПСЖ начал поединок с замены. Пока Неймар ждал своего шанса, хозяева открыли счет на табло. После перерыва тренер «Сантоса» решил выпустить вингера на футбольное поле, отдав игроку капитанскую повязку.

Уже на первых секундах Неймар получил неприятный удар мячом в пах, однако бразилец сумел встать и продолжить игру.

33-летний вингер стремился отличиться результативным действием, но помочь команде забить еще один мяч Неймар не смог. При этом на 67-й минуте «Ботафого Сан-Паулу» сумело отыграться, прошив ворота «Сантоса».

Как итог, победителя в матче коллективам определить не удалось – 1:1.

Лига Паулиста. 7-й тур, 6 февраля

«Сантос» – «Ботафого Сан-Паулу» – 1:1

Голы: Соарес, 38 (пен.) – Жезус, 67

Удаление: Валлисон, 71

Видеообзор матча:

Фотогалерея матча: