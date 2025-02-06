6 февраля проходит матч 7-го тура чемпионата штата Сан-Паулу (Бразилия) между командами Сантос и Ботафого Сан-Паулу.

Поединок интересен тем, что в заявку попал звездный бразильский форвард Неймар, который вернулся в родной Сантос после ухода из саудовского Аль-Хилиля.

Ней начал встречу на скамейке запасных. Но после перерыва появился на поле и получил капитанскую повязку. Трибуны с радостью встретили свою легенду.

Но вряд ли Неймару понравились первые 15 секунд на поле в футболке Сантоса после своего камбека. Бразильцу зарядили мячом в пах. Ней свалился на газон, но вскоре поднялся и сумел продолжить игру.

ВИДЕО. Неймару зарядили в пах спустя 15 секунд после его камбека в Сантос