Принц на месте. Неймар попал в заявку Сантоса на матч чемпионата
Звездный вингер начнет матч с замены
Звездный вингер «Сантоса» Неймар, который вернулся в родной клуб 12 лет отсутствия, попал в заявку команды на матч седьмого тура чемпионата штата Сан-Паулу против «Ботафого Сан-Паулу».
За решением тренерского штаба 33-летний бразилец начнет поединок с лавы запасных.
Неймар может впервые сыграть за «Сантос» с 26 мая 2013 года, когда футболист провел последнюю игру за клуб перед уходом. Тогда «Сантос» сыграл вничью с «Фламенго».
Добавим, что поединок «Сантос» – «Ботафого Сан-Паулу» начнется 6 февраля в 02:35 по киевскому времени.
Vocês já acreditam? Mais algumas imagens pra ajudar vocês! 🔟 pic.twitter.com/JtfY463hZw— Santos FC (@SantosFC) February 5, 2025
PEIXÃO ESCALADO! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/nuUhPGSR7s— Santos FC (@SantosFC) February 5, 2025
A chegada do Príncipe! 🔟 pic.twitter.com/fNroR6Zg0w— Santos FC (@SantosFC) February 5, 2025
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