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Бразилия
06 февраля 2025, 02:18 | Обновлено 06 февраля 2025, 02:25
53
0

Принц на месте. Неймар попал в заявку Сантоса на матч чемпионата

Звездный вингер начнет матч с замены

06 февраля 2025, 02:18 | Обновлено 06 февраля 2025, 02:25
53
0
Принц на месте. Неймар попал в заявку Сантоса на матч чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный вингер «Сантоса» Неймар, который вернулся в родной клуб 12 лет отсутствия, попал в заявку команды на матч седьмого тура чемпионата штата Сан-Паулу против «Ботафого Сан-Паулу».

За решением тренерского штаба 33-летний бразилец начнет поединок с лавы запасных.

Неймар может впервые сыграть за «Сантос» с 26 мая 2013 года, когда футболист провел последнюю игру за клуб перед уходом. Тогда «Сантос» сыграл вничью с «Фламенго».

Добавим, что поединок «Сантос» – «Ботафого Сан-Паулу» начнется 6 февраля в 02:35 по киевскому времени.

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Неймар Сантос
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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