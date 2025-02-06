Принц на месте. Неймар попал в заявку Сантоса на матч чемпионата

Звездный вингер «Сантоса» Неймар, который вернулся в родной клуб 12 лет отсутствия, попал в заявку команды на матч седьмого тура чемпионата штата Сан-Паулу против «Ботафого Сан-Паулу».

За решением тренерского штаба 33-летний бразилец начнет поединок с лавы запасных.

Неймар может впервые сыграть за «Сантос» с 26 мая 2013 года, когда футболист провел последнюю игру за клуб перед уходом. Тогда «Сантос» сыграл вничью с «Фламенго».

Добавим, что поединок «Сантос» – «Ботафого Сан-Паулу» начнется 6 февраля в 02:35 по киевскому времени.

Vocês já acreditam? Mais algumas imagens pra ajudar vocês! 🔟 pic.twitter.com/JtfY463hZw — Santos FC (@SantosFC) February 5, 2025