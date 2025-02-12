«Иногда это плохие новости». Миколенко рассказал, кому звонит каждое утро

Защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал, что каждый день звонит по телефону родителям, заботясь об их делах через полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины.

«Каждое утро я звоню родителям и спрашиваю: «Вы в порядке? Иногда это плохие новости, потому что они не спали, иногда нормальные.

Мне тяжело быть здесь, но им в Украине труднее. Они не знают, что может произойти в эту или следующую ночь, когда россияне запускают ракеты по городам. Надеюсь, когда-нибудь это прекратится», – сказал Миколенко.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.