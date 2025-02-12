«Я пытался научить их играть». Миколенко – о футболистах Эвертона

Защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко признался, что пытается научить своих одноклубников играть в шахматы:

«Перед тем как играть в Питерборо (матч Кубка Англии 9 января – прим), в отеле мы играли пять минут, я победил Майкла Кина и Жоао Вирджинию. Затем я заказал шахматную доску. Теперь мы играем, когда у нас есть свободное время. Это полезно для мозга, нужно думать о тактике. Ребята действительно прогрессируют.

Неделю назад я пытался научить их играть, но больше не буду так делать, потому что они почти победили меня. Теперь у нас семь или восемь игроков, которые играют в шахматы на своих телефонах.

Это хорошо для меня, потому что я больше общаюсь с товарищами по команде, и это помогает мне на поле. Я все еще лучший здесь в шахматах. Я играю за себя, а против меня – пять парней. Это большое давление. Я не могу проиграть», – признался Миколенко.

Ранее сообщалось, что украинский защитник пропустил последний матч «Эвертона» из-за травмы, однако может сыграть против «Ливерпуля».