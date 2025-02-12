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  4. «Я пытался научить их играть». Миколенко – о футболистах Эвертона
Англия
12 февраля 2025, 11:33 |
1158
1

«Я пытался научить их играть». Миколенко – о футболистах Эвертона

Украинский защитник рассказал о своем общении с партнерами по команде

12 февраля 2025, 11:33 |
1158
1
«Я пытался научить их играть». Миколенко – о футболистах Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко признался, что пытается научить своих одноклубников играть в шахматы:

«Перед тем как играть в Питерборо (матч Кубка Англии 9 января – прим), в отеле мы играли пять минут, я победил Майкла Кина и Жоао Вирджинию. Затем я заказал шахматную доску. Теперь мы играем, когда у нас есть свободное время. Это полезно для мозга, нужно думать о тактике. Ребята действительно прогрессируют.

Неделю назад я пытался научить их играть, но больше не буду так делать, потому что они почти победили меня. Теперь у нас семь или восемь игроков, которые играют в шахматы на своих телефонах.

Это хорошо для меня, потому что я больше общаюсь с товарищами по команде, и это помогает мне на поле. Я все еще лучший здесь в шахматах. Я играю за себя, а против меня – пять парней. Это большое давление. Я не могу проиграть», – признался Миколенко.

Ранее сообщалось, что украинский защитник пропустил последний матч «Эвертона» из-за травмы, однако может сыграть против «Ливерпуля».

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Николай Титюк Источник: The Mirror
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Комментарии 1
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Saar
Гарний заголовок, можна подумати про футбол🤣🤣
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