Англия11 февраля 2025, 17:30 | Обновлено 11 февраля 2025, 18:00
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Тренер Эвертона рассказал, сможет ли Миколенко сыграть с Ливерпулем
У Виталия есть шанс выйти на поле
11 февраля 2025, 17:30 | Обновлено 11 февраля 2025, 18:00
723
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Наставник Эвертона Дэвид Мойес оценил состояние защитника Виталия Миколенко, который из-за травмы пропустил недавний матч Кубка Англии против Борнмута.
Тренер надеется, что в среду украинец сможет сыграть в перенесенном матче АПЛ против Ливерпуля.
«Миколенко сегодня вернулся к тренировкам, начал делать определенные упражнения. Надеюсь, он будет доступен завтра вечером», – сказал Мойес.
Виталий в нынешнем сезоне провел 23 матча и сделал 1 результативную передачу.
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