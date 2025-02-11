Тренер Эвертона рассказал, сможет ли Миколенко сыграть с Ливерпулем

Наставник Эвертона Дэвид Мойес оценил состояние защитника Виталия Миколенко, который из-за травмы пропустил недавний матч Кубка Англии против Борнмута.

Тренер надеется, что в среду украинец сможет сыграть в перенесенном матче АПЛ против Ливерпуля.

«Миколенко сегодня вернулся к тренировкам, начал делать определенные упражнения. Надеюсь, он будет доступен завтра вечером», – сказал Мойес.

Виталий в нынешнем сезоне провел 23 матча и сделал 1 результативную передачу.