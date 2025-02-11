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Англия
11 февраля 2025, 17:30 | Обновлено 11 февраля 2025, 18:00
723
1

Тренер Эвертона рассказал, сможет ли Миколенко сыграть с Ливерпулем

У Виталия есть шанс выйти на поле

11 февраля 2025, 17:30 | Обновлено 11 февраля 2025, 18:00
723
1
Тренер Эвертона рассказал, сможет ли Миколенко сыграть с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Наставник Эвертона Дэвид Мойес оценил состояние защитника Виталия Миколенко, который из-за травмы пропустил недавний матч Кубка Англии против Борнмута.

Тренер надеется, что в среду украинец сможет сыграть в перенесенном матче АПЛ против Ливерпуля.

«Миколенко сегодня вернулся к тренировкам, начал делать определенные упражнения. Надеюсь, он будет доступен завтра вечером», – сказал Мойес.

Виталий в нынешнем сезоне провел 23 матча и сделал 1 результативную передачу.

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Виталий Миколенко Эвертон Дэвид Мойес Ливерпуль Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Victor673256ua
Миколенко - важлива фігура у схемі Девіда Мойєса. А в такому принциповому матчі потрібен кожен боєць у строю
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