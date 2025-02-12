Александр ХАЦКЕВИЧ: «Лобановский пугал солдатским сапогом»
Бывший футболист киевского «Динамо» рассказал о характере легендарного тренера
Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился воспоминаниями о характере Валерия Лобановского:
– Вы когда-нибудь видели Лобановского разъяренным?
– Со стороны. Мы видели, что в разговоре с Григорием и Игорем Суркисами Валерий Васильевич был возбужден и явно чем-то недоволен. Но на общем собрании или во время индивидуальных разговоров с футболистами такого не было никогда. По крайней мере, о себе могу говорить это утвердительно.
Лобановский ясно указывал, что требует, никогда не повышая голоса. Да, на видео есть кадры с молодым Лобановским, махавшим рукой у кромки поля. Ваня Яремчук рассказывал, как Валерий Васильевич пугал солдатским сапогом, говорил: «Тогда ты быстро изменишься». В 90-е это уже был немного другой человек, – рассказал Хацкевич.
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