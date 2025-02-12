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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Лобановский пугал солдатским сапогом»
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 12:02 |
589
0

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Лобановский пугал солдатским сапогом»

Бывший футболист киевского «Динамо» рассказал о характере легендарного тренера

12 февраля 2025, 12:02 |
589
0
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Лобановский пугал солдатским сапогом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился воспоминаниями о характере Валерия Лобановского:

– Вы когда-нибудь видели Лобановского разъяренным?

– Со стороны. Мы видели, что в разговоре с Григорием и Игорем Суркисами Валерий Васильевич был возбужден и явно чем-то недоволен. Но на общем собрании или во время индивидуальных разговоров с футболистами такого не было никогда. По крайней мере, о себе могу говорить это утвердительно.

Лобановский ясно указывал, что требует, никогда не повышая голоса. Да, на видео есть кадры с молодым Лобановским, махавшим рукой у кромки поля. Ваня Яремчук рассказывал, как Валерий Васильевич пугал солдатским сапогом, говорил: «Тогда ты быстро изменишься». В 90-е это уже был немного другой человек, – рассказал Хацкевич.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Хацкевич Валерий Лобановский
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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