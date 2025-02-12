Хацкевич рассказал, как провел «воспитательную беседу» с Деметрадзе

Легендарный хавбек «Динамо» 1990-х в эксклюзивном интервью Sport.ua вспомнил историю, как провел «воспитательную беседу» с партнером по команде – Георгием Деметрадзе.

«Не знаю, откуда у Георгия это взялось, он поначалу был очень скромным. Видно, оторвался от земли, почувствовав, что Каха над ним покровительство взял. Со временем, когда увидел, что слова до Жоры не доходят, пришлось применить силу. И дело ведь не в игре, скажем, не в том, что Деметрадзе не забил Бартезу. Это бывает. Не нравилось, как Георгий вел себя в быту, скажем, свысока разговаривал с официантками на базе в Конча-Заспе. «Принеси мне то», «я это не буду» и так далее. Раз ему замечание сделал, второй. Пришлось применить более действенные методы...

Разные ребята в «Динамо» приходили, но так нагло как Жора не вел себя никто. Объяснил на правах старшего, что в команде надо уважать не только футболистов, но и обслуживающий персонал. Главное, что после физического контакта Жора понял, как надо себя вести. Мы после этого нормально общались», – рассказал Хацкевич.

Деметрадзе перешел в «Динамо» в 2000-м году, однако не смог выиграть конкуренцию за место в основном составе и через год был продан в «Реал Сосьедад».