Экс-игрок Динамо: «Лобановский проводил эксперименты – кто выживет...»

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» в интервью Sport.ua рассказал о тренировках под руководством легендарного тренера Валерия Лобановского:

– Когда Лобановский возвращался с Ближнего Востока, футболисты ожидали встретить деспота. Но опасения, как можно понять, не оправдались.

– В Руйте (немецкий город – прим) у нас с первого дня было по три тренировки: пробежка к завтраку, тренировка после завтрака и вечернее занятие. Когда на пятый-шестой день начали ныть, что тяжело, Демьяненко сказал, что мы уже работаем более систематизировано.

«Когда мы были молодыми, кое-какие опыты Валерий Васильевич на нас еще проводил», – говорил Анатолий Васильевич. Уже позже, познакомившись с Владимиром Мунтяном и Владимиром Онищенко, понял, что нам по сравнению с ними было совсем легко.

На них Зеленцов, Базилевич и Лобановский проводили эксперименты – кто выживет, тот будет играть. Наше поколение, можно сказать, воспользовалось этими наработками, – вспомнил Хацкевич.