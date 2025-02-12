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Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 11:02 |
441
3

Экс-игрок Динамо: «Лобановский проводил эксперименты – кто выживет...»

Александр Хацкевич рассказал о тренировках легендарного наставника

12 февраля 2025, 11:02 |
441
3
Экс-игрок Динамо: «Лобановский проводил эксперименты – кто выживет...»
ФК Динамо Киев. Валерий Лобановский

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» в интервью Sport.ua рассказал о тренировках под руководством легендарного тренера Валерия Лобановского:

– Когда Лобановский возвращался с Ближнего Востока, футболисты ожидали встретить деспота. Но опасения, как можно понять, не оправдались.

– В Руйте (немецкий город – прим) у нас с первого дня было по три тренировки: пробежка к завтраку, тренировка после завтрака и вечернее занятие. Когда на пятый-шестой день начали ныть, что тяжело, Демьяненко сказал, что мы уже работаем более систематизировано.

«Когда мы были молодыми, кое-какие опыты Валерий Васильевич на нас еще проводил», – говорил Анатолий Васильевич. Уже позже, познакомившись с Владимиром Мунтяном и Владимиром Онищенко, понял, что нам по сравнению с ними было совсем легко.

На них Зеленцов, Базилевич и Лобановский проводили эксперименты – кто выживет, тот будет играть. Наше поколение, можно сказать, воспользовалось этими наработками, – вспомнил Хацкевич.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Валерий Лобановский Александр Хацкевич
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Nick.Grabowski
Лобановський, як і всі інші українські тренери, ніколи не працював в топ-чемпіонаті, навіть після 1991 року. Не зміг опанувати навіть на середньому рівні іноземну мову. Хоча, напевно, вважав себе інтелектуалом. Але ні англійської, ні німецької себе вивчити не змусив. 
Лобановський виховував з футболістів солдатів, які би слухали полковника без жодних коментарів та зауважень (фактично спортивних рабів), а потім, напевно, дивувався чому ДК / збірна програвали там, де було важко, де була потрібна індивідуальна ініціатива, креатив, воля до перемоги. 
Раби (солдати радянського режиму не лише в спорті) до ініціативи, волі та креативу нездатні. 
Якщо довго виховувати рабів, лакеїв, слухняних, примітивних солдатів... то неварто від них очікувати творчої свободи, креативної індивідуальності та імпровізацій в професійні діяльності. 
Це ж дебілізм ... очікувати ініціативності, творчості та свободи думки (діяльності) від заляканих, забитих та закритих підлеглих, яких роками привчали закрити рота, працювати в режим умовного концтабору (спортивної бази). 
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