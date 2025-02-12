Экс-игрок Динамо: «Лобановский проводил эксперименты – кто выживет...»
Александр Хацкевич рассказал о тренировках легендарного наставника
Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» в интервью Sport.ua рассказал о тренировках под руководством легендарного тренера Валерия Лобановского:
– Когда Лобановский возвращался с Ближнего Востока, футболисты ожидали встретить деспота. Но опасения, как можно понять, не оправдались.
– В Руйте (немецкий город – прим) у нас с первого дня было по три тренировки: пробежка к завтраку, тренировка после завтрака и вечернее занятие. Когда на пятый-шестой день начали ныть, что тяжело, Демьяненко сказал, что мы уже работаем более систематизировано.
«Когда мы были молодыми, кое-какие опыты Валерий Васильевич на нас еще проводил», – говорил Анатолий Васильевич. Уже позже, познакомившись с Владимиром Мунтяном и Владимиром Онищенко, понял, что нам по сравнению с ними было совсем легко.
На них Зеленцов, Базилевич и Лобановский проводили эксперименты – кто выживет, тот будет играть. Наше поколение, можно сказать, воспользовалось этими наработками, – вспомнил Хацкевич.
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Лобановський виховував з футболістів солдатів, які би слухали полковника без жодних коментарів та зауважень (фактично спортивних рабів), а потім, напевно, дивувався чому ДК / збірна програвали там, де було важко, де була потрібна індивідуальна ініціатива, креатив, воля до перемоги.
Раби (солдати радянського режиму не лише в спорті) до ініціативи, волі та креативу нездатні.
Якщо довго виховувати рабів, лакеїв, слухняних, примітивних солдатів... то неварто від них очікувати творчої свободи, креативної індивідуальності та імпровізацій в професійні діяльності.
Це ж дебілізм ... очікувати ініціативності, творчості та свободи думки (діяльності) від заляканих, забитих та закритих підлеглих, яких роками привчали закрити рота, працювати в режим умовного концтабору (спортивної бази).