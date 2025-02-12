«Я не лезу». Михавко отреагировал на слухи об интересе европейских клубов

Защитник «Динамо» Тарас Михавко отреагировал о слухах со стороны европейских клубов. Футболист заявил, что пока не думает о переходе в другую команду.

– Зимний перерыв – это период, когда в информ-пространстве постоянно крутятся какие-то трансферные слухи. В том числе на этот раз они не обошли и вас. Я читал интерес к вам со стороны Порта и Марселя. До предложения дело дошло или только слухи?

– Я не лезу в это. Для меня, как и для вас, это слухи. Было ли что-нибудь между руководством клубов, я не знаю. Я играю за Динамо и сейчас полностью сконцентрирован на игре здесь.

– Если гипотетически посмотреть в будущее, в каком чемпионате вы хотели бы себя попробовать через несколько лет?

– Конечно, хочется попробовать свои силы в таких чемпионатах как Ла Лига, АПЛ… Возможно, Лига 1 и Бундеслига. Хочется не то чтобы сыграть там пару игр, а провести как можно больше матчей и почувствовать топ-уровень.

В текущем сезоне 19-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, забил один гол. Эксперты считают, что Михавко может заменить Вирджила ван Дейка в английском «Ливерпуле».