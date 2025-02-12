МИХАВКО: «Бражко – имба, игра Ярмоленко – чиназес». Защитник всех удивил

Защитник «Динамо» Тарас Михавко оценил футболистов киевского клуба, используя молодежный сленг. Тарас многих удивил.

– Сейчас молодое поколение любит употреблять сленговые слова вроде чиназес, сигма, имба, найк-про. К кому из партнеров по Динамо ты мог бы их применить?

– Я думаю, что имба – это Бражко. Если я правильно понимаю смысл этого слова, это мощность.

– Что-то вроде того.

– Да, ну тогда Бражко. Если чиназес, то это игра Ярмоленко. А найк-про… Ну это к девушкам больше применяют. А так если брать чисто физически, кто выглядит наиболее спортивным, атлетическим в команде, то это Попов и Нещерет.