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  4. МИХАВКО: «Бражко – имба, игра Ярмоленко – чиназес». Защитник всех удивил
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 09:29 |
684
0

МИХАВКО: «Бражко – имба, игра Ярмоленко – чиназес». Защитник всех удивил

Защитник киевского клуба использовал молодежный сленг

12 февраля 2025, 09:29 |
684
0
МИХАВКО: «Бражко – имба, игра Ярмоленко – чиназес». Защитник всех удивил
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Защитник «Динамо» Тарас Михавко оценил футболистов киевского клуба, используя молодежный сленг. Тарас многих удивил.

– Сейчас молодое поколение любит употреблять сленговые слова вроде чиназес, сигма, имба, найк-про. К кому из партнеров по Динамо ты мог бы их применить?

– Я думаю, что имба – это Бражко. Если я правильно понимаю смысл этого слова, это мощность.

– Что-то вроде того.

– Да, ну тогда Бражко. Если чиназес, то это игра Ярмоленко. А найк-про… Ну это к девушкам больше применяют. А так если брать чисто физически, кто выглядит наиболее спортивным, атлетическим в команде, то это Попов и Нещерет.

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Андрей Ярмоленко Владимир Бражко Тарас Михавко Денис Попов Руслан Нещерет Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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