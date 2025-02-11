Футболиста Динамо сватают в Ливерпуль. Должен заменить легенду
В CIES считают, что Михавко может прекрасно заменить Ван Дейка
CIES (международный центр спортивных исследований) обнародовал список из молодых центрбеков, которые больше всего подходят для замены легенды «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
Место в списке нашлось и для украинца. На четвертой строчке разместился центральный защитник «Динамо» Тарас Михавко, которому 20 лет.
У Ван Дейка летом 2025 года заканчивается с «Ливерпулем» контракт. У нидерландского защитника есть три предложения от европейских грандов о продолжении карьеры.
Пять лучших замен для замены Вирджила ван Дейка от CIES
Most suitable U2⃣3⃣ #VirgilvanDijk replacements🤩— CIES Football Obs (@CIES_Football) February 11, 2025
🥇 #PauCubarsi 🇪🇸
🥈 #RyanFlamingo 🇳🇱
🥉 #TomasAraujo 🇵🇹
4⃣ #TarasMykhavko 🇺🇦 5⃣ #KikeSalas 🇪🇸
As per @CIES_Football exclusive comparator tool powered by @Wyscout 🤝 pic.twitter.com/h3UgYOFMNA
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а так все ж знают, что Вирджила Коля Матвиенко заменит!!!