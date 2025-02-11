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  4. Футболиста Динамо сватают в Ливерпуль. Должен заменить легенду
Англия
11 февраля 2025, 20:54 |
2658
15

Футболиста Динамо сватают в Ливерпуль. Должен заменить легенду

В CIES считают, что Михавко может прекрасно заменить Ван Дейка

11 февраля 2025, 20:54 |
2658
15
Футболиста Динамо сватают в Ливерпуль. Должен заменить легенду
ФК Динамо. Тарас Михавко

CIES (международный центр спортивных исследований) обнародовал список из молодых центрбеков, которые больше всего подходят для замены легенды «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Место в списке нашлось и для украинца. На четвертой строчке разместился центральный защитник «Динамо» Тарас Михавко, которому 20 лет.

У Ван Дейка летом 2025 года заканчивается с «Ливерпулем» контракт. У нидерландского защитника есть три предложения от европейских грандов о продолжении карьеры.

Пять лучших замен для замены Вирджила ван Дейка от CIES

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Вирджил ван Дейк Динамо Киев Тарас Михавко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 15
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Dysear
Замінити Ван Дейка не зможе ніхто, як на мене Вірджил вже може рахуватися одним з найкращих гравців в історії та найкращим за останні 6-8 років. Кубарсі має потенціал стати кращим в історії серед захисників, бачу його майбутнє лиш у Барселоні
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+7
zhyr
Ван Дейк теж автоголи штампує пачками?))
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+6
MaximusOne
Сьогодні перше квітня ?
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+4
AK.228
😂😂😂😂
А Кабаев - Саллаха
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+4
Lesovij7
Мигавко заменит Ван Дейка ? Ахах 😂 , а бондарь серхио рамоса. 
Ответить
+3
didora
Ну як видумають щось хоч стій хоть падай!!! Зрівняли Ван Дейка і Михавка. Це як небо і земля. Аби що писати, а дураки читають.
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+2
Sashko57
Не смешите мои тапочки...
Ответить
+2
Iigor6583
Зробили з нього супермихавка. А він тихохід, ще й техніка на рівні водокачки.
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+2
Gargantua81
вот что значит в юном возрасте человека поставить в основу.
сразу он попадает в шорт листы скаутов с высокими ценниками
Если наши клубы хотят продавать, надо раньше ставить молодежь в основу. 
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+2
Серж
Ван Дейка, вероятно сможет заменить Забарный из украинцев. Михавко нужно упорно работать чтобы выйти на уровень даже Миколенко, не говоря о Забарном.
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+1
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FunnyCat_____
крутая компания у Михавко 
Фламинго только в ПСВ перешел где сразу закрепился
Араухо пойдет на повышение  с Бенфики скорее всего 
Кубарси -  стартер Барсы
Удачи Тарасу, для АПЛ еще сезончик другой нужно поработать в УПЛ
 а так все ж знают, что Вирджила Коля Матвиенко заменит!!!
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+1
Фанькин кот
А ливерпульцы хоть в курсе, что Михавко - рекордсмен по забиванию в свои ворота?
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0
TarasTaras94
Можна авжеж сміятися, але Тарас вже не вперше потрапляє у іноземні рейтинги. Я розумію скепсис, бо всі ми бачили його помилки, але задатки є. Особливо, у тому як  просуває м'яч. Але як заміна Ван Дейку це дивно, бо останній це стіна позаду 
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0
u6464u
так , це мабуть комусь наснилось, але з Михавка дійсно може вирости непоганий центрбек, щось все таки в ньому є , вдачі хлопцю.
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0
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