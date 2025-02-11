Футболиста Динамо сватают в Ливерпуль. Должен заменить легенду

CIES (международный центр спортивных исследований) обнародовал список из молодых центрбеков, которые больше всего подходят для замены легенды «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Место в списке нашлось и для украинца. На четвертой строчке разместился центральный защитник «Динамо» Тарас Михавко, которому 20 лет.

У Ван Дейка летом 2025 года заканчивается с «Ливерпулем» контракт. У нидерландского защитника есть три предложения от европейских грандов о продолжении карьеры.

Пять лучших замен для замены Вирджила ван Дейка от CIES