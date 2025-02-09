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  4. Офферы от грандов. У ван Дейка есть 3 топовых варианта продолжения карьеры
Англия
09 февраля 2025, 18:32 |
716
0

Офферы от грандов. У ван Дейка есть 3 топовых варианта продолжения карьеры

Вирджил ван Дейк привлекает внимание «Реала», «Баварии» и «Ювентуса»

09 февраля 2025, 18:32 |
716
0
Офферы от грандов. У ван Дейка есть 3 топовых варианта продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

У нидерландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка есть 3 предложения от европейских грандов, сообщает El Nacional.

По информации источника, предложения по контракту 33-летнему футболисту сделали мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус». Соглашение нидерландца с английским грандом истекает летом текущего года, после чего он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Вирджил ван Дейк провел 32 матча на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на суперзвезду «Ливерпуля».

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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