Холанд обогнал Шевченка в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

11 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал Мадрид». Гости сумели перевернуть игру и вырвать победу на последних минутах со счетом 3:2.

Дубль в составе «горожан» оформил норвежский форвард Эрлинг Холанд, на счету которого теперь 49 забитых мячей в этом турнире без учета квалификации. По этому показателю футболист «Манчестер Сити» обогнал украинца Андрея Шевченко и шведа Златана Ибрагимовича (48).

В ближайших матчах Холанд может улучшить свою позицию, так как перед ним расположились Тьерри Анри (50 голов) и Килиан Мбаппе (52). Рейтинг лучших бомбардиров Лиги чемпионов возглавляет португалец Криштиану Роналду, который забил 140 мячей в турнире.

В этом сезоне Эрлинг провел за «Манчестер Сити» девять матчей в еврокубках, забил восемь голов.