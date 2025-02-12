Холанд обогнал Шевченка в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
В матче против «Реала» норвежский форвард оформил дубль
11 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал Мадрид». Гости сумели перевернуть игру и вырвать победу на последних минутах со счетом 3:2.
Дубль в составе «горожан» оформил норвежский форвард Эрлинг Холанд, на счету которого теперь 49 забитых мячей в этом турнире без учета квалификации. По этому показателю футболист «Манчестер Сити» обогнал украинца Андрея Шевченко и шведа Златана Ибрагимовича (48).
В ближайших матчах Холанд может улучшить свою позицию, так как перед ним расположились Тьерри Анри (50 голов) и Килиан Мбаппе (52). Рейтинг лучших бомбардиров Лиги чемпионов возглавляет португалец Криштиану Роналду, который забил 140 мячей в турнире.
В этом сезоне Эрлинг провел за «Манчестер Сити» девять матчей в еврокубках, забил восемь голов.
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Точно так і ціни на гравців неможливо порівнювати. 20 міллонів в 1998 і 20 мілліонів зараз це кардинально різна ціна.
Правда потрібно щоб МС ще пробився у ЛЧ. Тому напевно варто перейти в Реал