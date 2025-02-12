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  4. Холанд обогнал Шевченка в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 10:22 |
855
3

Холанд обогнал Шевченка в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

В матче против «Реала» норвежский форвард оформил дубль

12 февраля 2025, 10:22 |
855
3
Холанд обогнал Шевченка в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

11 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал Мадрид». Гости сумели перевернуть игру и вырвать победу на последних минутах со счетом 3:2.

Дубль в составе «горожан» оформил норвежский форвард Эрлинг Холанд, на счету которого теперь 49 забитых мячей в этом турнире без учета квалификации. По этому показателю футболист «Манчестер Сити» обогнал украинца Андрея Шевченко и шведа Златана Ибрагимовича (48).

В ближайших матчах Холанд может улучшить свою позицию, так как перед ним расположились Тьерри Анри (50 голов) и Килиан Мбаппе (52). Рейтинг лучших бомбардиров Лиги чемпионов возглавляет португалец Криштиану Роналду, который забил 140 мячей в турнире.

В этом сезоне Эрлинг провел за «Манчестер Сити» девять матчей в еврокубках, забил восемь голов.

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Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид Манчестер Сити - Реал Эрлинг Холанд Андрей Шевченко Златан Ибрагимович Тьерри Анри Килиан Мбаппе лучший бомбардир
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 3
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fly
Як можна порівнювати не порівняне? При Шевченко за сезон максимум можна було зіграти 9 матчів. Після всіх реформ УЕФА в цьому році таких матчів вже 13. Що у півтори рази більше(два сезони за три). Плюс з росширення кількості команд привело пачку пассажирів в турнір.
Точно так і ціни на гравців неможливо порівнювати. 20 міллонів в 1998 і 20 мілліонів зараз це кардинально різна ціна.
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+2
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Микола Унгурян
має всі шанси покращити рекорд Рона, тим більше що матчів стало більше.
Правда потрібно щоб МС ще пробився у ЛЧ. Тому напевно варто перейти в Реал
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0
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