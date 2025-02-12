«Не воспринимаю серьезно». Защитник Динамо – о голах в собственные ворота

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко поделился мнением о забитых голах в свои ворота – футболист не относится к этому слишком серьезно и уверен, что его неприятная серия закончится:

– Я не воспринимаю это серьезно, понимаю, что где-то над этим шутят. Но для меня это уроки, которые хочу исправить. Надеюсь, что у меня это получится. С автоголами была такая неприятная серия. Дай Бог, она скоро завершится. Старшие футболисты и тренеры говорят мне, что такое случается и через это нужно пройти. Лучше пройти через эти уроки сейчас, чем позже и жалеть еще больше. Конечно, это неприятные моменты, но я делаю все, чтобы такого не случалось.

– Существует даже антирекорд Сватка и Хачериди по количеству автоголов. Как вы вообще воспринимаете критику на свой счет?

– Буду честным: критику не очень люблю, воспринимаю близко к сердцу. Она всегда будет и нужно понимать это уже сейчас. Каким бы ты футболистом ни был, критика будет всегда существовать. Где-то она поможет в дальнейшей карьере и в развитии. К этому я отношусь с уважением. С психологической точки зрения она не очень бьет по мне, а даже добавляет мотивации. Конечно, хочется, чтобы ее было меньше, – рассказал Михавко.

В текущем сезоне 19-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, забил один гол. Эксперты считают, что Михавко может заменить Вирджила ван Дейка в английском «Ливерпуле».