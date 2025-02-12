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  4. ВИДЕО. Анчелотти и Гвардиола – о безумном матче между Реалом и Ман Сити
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 09:51 |
939
0

ВИДЕО. Анчелотти и Гвардиола – о безумном матче между Реалом и Ман Сити

Тренеры обеих команд пришли на пресс-конференцию после матча

12 февраля 2025, 09:51 |
939
0
ВИДЕО. Анчелотти и Гвардиола – о безумном матче между Реалом и Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Анчелотти и Гвардиола

Мадридский «Реал» в невероятном матче обыграл «Манчестер Сити», вырвав победу в концовке первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов (3:2).

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти дал пресс-конференцию после игры, где похвалил своих подопечных, но заявил, что все решится во втором матче между командами, который пройдет на Бернабеу.

«Мы не заслуживали уступать 1:2. Мы создавали многие опасные моменты и хорошо защищались. В итоге победа заслужена. Нам нужно оставаться спокойными. Это только первый тайм. На Бернабеу может случиться что угодно.

Тренер «горожан» Жузеп Гвардиола тоже пришел на пресс-конференцию, где заявил, что берет вину за проигранный матч на себя, поздравив «сливочных» с победой.

«В этом сезоне такое случалось много раз. Я знаю качество «Реала». Во втором тайме мы взяли игру под контроль, но пытались атаковать слишком быстро. Такое случается, потому что они – исключительная команда.

Ранее Винисиус Жуниор отреагировал на дерзкий баннер фанатов «Манчестер Сити».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал видео Лига чемпионов Жузеп Гвардиола
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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