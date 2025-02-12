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  4. Мбаппе обошел Анри по количеству голов в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 06:15 |
253
0

Мбаппе обошел Анри по количеству голов в Лиге чемпионов

Француз отметился голом в ворота «Манчестер Сити»

12 февраля 2025, 06:15 |
253
0
Мбаппе обошел Анри по количеству голов в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе благодаря забитому мячу против «Манчестер Сити» смог обойти Тьерри Анри по количеству голов в Лиге чемпионов.

11 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Килиан за всю свою историю выступлений в ЛЧ забил 52 гола, Анри – 51. Мбаппе сыграл на 34 матча меньше, чем Анри (82 – 116).

19 февраля в «Сантьяго Бернабеу» состоится ответный матч. Победитель по сумме двух встреч в 1/8 финала сыграет против «Атлетико» или «Байера».

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Реал Мадрид статистика Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Килиан Мбаппе Тьерри Анри
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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