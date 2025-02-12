Мбаппе обошел Анри по количеству голов в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе благодаря забитому мячу против «Манчестер Сити» смог обойти Тьерри Анри по количеству голов в Лиге чемпионов.

11 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Килиан за всю свою историю выступлений в ЛЧ забил 52 гола, Анри – 51. Мбаппе сыграл на 34 матча меньше, чем Анри (82 – 116).

19 февраля в «Сантьяго Бернабеу» состоится ответный матч. Победитель по сумме двух встреч в 1/8 финала сыграет против «Атлетико» или «Байера».