Мбаппе обошел Анри по количеству голов в Лиге чемпионов
Француз отметился голом в ворота «Манчестер Сити»
Килиан Мбаппе благодаря забитому мячу против «Манчестер Сити» смог обойти Тьерри Анри по количеству голов в Лиге чемпионов.
11 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.
Килиан за всю свою историю выступлений в ЛЧ забил 52 гола, Анри – 51. Мбаппе сыграл на 34 матча меньше, чем Анри (82 – 116).
19 февраля в «Сантьяго Бернабеу» состоится ответный матч. Победитель по сумме двух встреч в 1/8 финала сыграет против «Атлетико» или «Байера».
UCL goals:— StatMuse FC (@statmusefc) February 11, 2025
52 — Kylian Mbappé
51 — Thierry Henry
Mbappé has played in 34 fewer games. pic.twitter.com/TGRN8P0b1y
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