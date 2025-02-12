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  4. «После войны». Срна дал обещание фанатам Шахтера
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 09:13 |
554
0

«После войны». Срна дал обещание фанатам Шахтера

Дарио Срна постарается вернуть Рината Ахметова на стадион

12 февраля 2025, 09:13 |
554
0
«После войны». Срна дал обещание фанатам Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна дал обещание фанатам донецкого клуба. Функционер заявил, что по завершении войны сделает все возможное, чтобы вернуть Рината Ахметова на стадион.

«После войны я обещаю болельщикам, что мы будем делать все, чтобы наш президент смотрел на Шахтер вживую. Я не могу обещать, ведь это все-таки его решение.

Но это, я считаю, мечта команды, мечта наших болельщиков – увидеть человека, столько сделавшего для украинского футбола, для Шахтера, для Украины, увидеть, как он смотрит вживую на свой клуб и свою команду», – цитирует Срну пресс-служба Шахтера.

Ранее Дарио рассказал, планирует ли «Шахтер» строить новый стадион.

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Дарио Срна Ринат Ахметов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк российско-украинская война
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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