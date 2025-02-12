«Я не скажу». Рыбалка объяснил, почему легенда Динамо играет за аматоров

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалко объяснил, почему Денис Гармаш решил продолжить карьеру в ФК Лесное, играющем в любительском чемпионате.

«Я не скажу, что у него есть цели кому-то доказывать. Он хочет спокойно наслаждаться футболом, двигаться. Когда ты в таком возрасте, ты еще можешь играть.

Но он также пришел сюда, чтобы получать удовольствие от футбола и приносить пользу. Я на 100% уверен, что с его мастерством и характером команда станет только сильнее», – сказал Рыбалко.

Ранее сообщалось, что ФК Лесное с Гармашем и Рыбалкой торжествовал на Мемориале Макарова.