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  4. «Я не скажу». Рыбалка объяснил, почему легенда Динамо играет за аматоров
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 07:49 |
538
0

«Я не скажу». Рыбалка объяснил, почему легенда Динамо играет за аматоров

Денис Гармаш получает удовольствие от футбола

12 февраля 2025, 07:49 |
538
0
«Я не скажу». Рыбалка объяснил, почему легенда Динамо играет за аматоров
ФК Лесное. Денис Гармаш

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалко объяснил, почему Денис Гармаш решил продолжить карьеру в ФК Лесное, играющем в любительском чемпионате.

«Я не скажу, что у него есть цели кому-то доказывать. Он хочет спокойно наслаждаться футболом, двигаться. Когда ты в таком возрасте, ты еще можешь играть.

Но он также пришел сюда, чтобы получать удовольствие от футбола и приносить пользу. Я на 100% уверен, что с его мастерством и характером команда станет только сильнее», – сказал Рыбалко.

Ранее сообщалось, что ФК Лесное с Гармашем и Рыбалкой торжествовал на Мемориале Макарова.

По теме:
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Денис Гармаш Лесное Сергей Рыбалка чемпионат Украины по футболу среди аматоров
Олег Вахоцкий Источник: FootballHub
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