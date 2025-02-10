ФОТО. Аматорская команда с Гармашем и Рыбалкой выиграла Мемориал Макарова

Аматорская команда Лесное выиграла Мемориал Макарова 2025 и завоевала свой первый турнирный титул.

За команду Лесное сыграли многие известные экс-профи футболисты, в том числе Денис Гармаш, Сергей Рыбалка, Денис Олейник, Евгений Морозенко – экс-игроки Динамо.

В финальном матче в счастливом Лесное одержало верх над киевским клубом Ребел со счетом (4:1), результативными ударами отличились Олег Лига, Дмитрий Грищенко (дважды) и Денис Гармаш.

ФК Лесное: Назар Волошин, Денис Гармаш, Александр Калинин, Илья Коваленко, Олег Лига, Александр Насонов, Сергей Шестаков, Олег Янковский (по 8 матчей), Дмитрий Грищенко, Денис Олейник, Роман Пазенко, Роман Ткаченко, Алексей Яковенко (по 7), Андрей Васянович, Иван Головкин, Максим Куба, Сергей Рыбалка, Олег Чоботар (по 6), Константин Безязычный, Александр Саенко (по 5), Евгений Морозенко (4), Сергей Борышполец, Егор Корсун, Артур Куприй, Богдан Литвишко (по 3), Георгий Копалиани, Андрей Чепурный (по 2), Денис Васильченко, Владимир Коваль, Алексей Майборода (по 1).

Тренер: Александр Розгон. Ассистенты тренера: Алексей Атаманенко, Денис Скепский, Станислав Тищенко.