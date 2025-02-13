Нечасто такое бывает. Два игрока Бенфики получили разрыв крестов за две мин

В матче 21-го тура чемпионата Португалии Бенфика одолела Морейренсе (3:2), однако потеряла двух игроков в течение двух минут.

В течение нескольких минут Александер Ба и Ману Силва получили травму крестообразных связок колена.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал о таком странном стечении обстоятельств:

«Бенфика подтвердила – два разрыва крестов в одном матче. Такое нечасто увидишь – два полных разрыва крестообразных связок у двух разных игроков с разницей в две минуты!

34-я минута игры против Морейренсе стала роковой для Александера Ба, а уже на 36-й минуте кресты порвал молодой опорник Ману Силва.

Таким образом, оба игрока вылетели на период от 10 до 12 месяцев, что станет серьезной проблемой для Бенфики как в игровом, так и в финансовом плане.

К сожалению, не видел видео ни одной из травм. Интересно, какая-то из них контактная или все же обе произошли по наиболее типичному механизму – без контакта с западанием колена внутрь».