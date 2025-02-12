Глеб КОРНИЕНКО: «Мне очень комфортно работать с Лупашко»

Шеф-скаут львовских Карпат Глеб Корниенко рассказал, как ему работается с наставником команды Владиславом Лупашко:

«Мне очень комфортно работать в этом клубе. Особенно, когда у тренера есть четкое понимание того, что он хочет. Ранее работал с очень многими тренерами как с иностранными, так и украинскими.

Были ситуации, когда некоторые из них не могли высказать четкие критерии, необходимые для селекции. Говорили просто, чтобы был хороший футболист, за все хорошее против всего плохого. То есть только очевидные критерии. Они все должны быть выше среднего.

Были ситуации, когда тренеры обращали внимание только на резюме футболиста и это первый критерий. В этом плане работать с Лупашком очень комфортно, очень интересно. У него нет этих стереотипов по отношению к футболистам».