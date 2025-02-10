Аргентинец Танда перешел в Карпаты, только получив гарантии безопасности

Аргентинский легионер Патрисио Танда перешел в январе 2025 года из Расинга во львовские Карпаты, только получив гарантии безопасности от руководства клуба.

Шеф-скаут львовского клуба Глеб Корниенко рассказал, что ездил в Буэнос-Айрес и встречался с родителями полузащитника, убеждая их, что все будет хорошо:

«Мы искали футболиста в опорную зону, хотя очень довольны Пабло Альваресом. Но понимаем, что это очень качественный футболист, и нам нужно быть уверенными, что если у нас есть очень качественный футболист, должен быть другой. Который, в случае необходимости, может его заменить без потери качества и готов стать первым номером.

Поэтому именно мы искали такой трансферный профайл, что это должен быть молодой игрок, уже с опытом на взрослом уровне, который может навязать конкуренцию и подменить. И, кажется, в сентябре мы впервые увидели Патрисио Танда. Владислав Лупашко утвердил его вместе со своим штабом. Они очень тщательно смотрят на каждого игрока. И после этого начался процесс переговоров, который тоже был очень сложным.

Я был и в Буэнос-Айресе, встречался с родителями Патрисио, также им давал гарантии безопасности, что все будет нормально с сыном. Ибо это, я их понимаю, у родителей всегда большие вопросы, это логично. Встречался также с Патрисио, чтобы понять, что он человек. Мы делали Zoom-видео с игроком и с Владиславом Лупашко тоже. Поэтому это такой очень-очень долгий процесс.

А потом, когда мы уже обо всем договорились, в Расинге решили сменить президента клуба. Но у них была такая ситуация, что мы договорились об условиях с Расингом, зафиксировали условия по игроку. Потом смена президента и понятно, что там новый президент, новый менеджмент, они хотят сделать что-то по-своему просто, чтобы показать, что они есть. Поэтому пришлось еще там делать определенную магию, чтобы заново передоговориться, но чтобы все было в пределах нашего бюджета».