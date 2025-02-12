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  4. Реал одержал 300-ю победу в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 05:10 |
68
0

Реал одержал 300-ю победу в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов

«Сливочные» первыми достигли этой отметки

12 февраля 2025, 05:10 |
68
0
Реал одержал 300-ю победу в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал Мадрид» стал первым клубом в истории, который достиг 300 побед в матчах Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов.

11 февраля состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал». Матч завершился победой «сливочных» со счетом 3:2. Победный мяч на 90+2 минуте забил Джуд Беллингем.

300-я победа мадридцев в ЛЧ одержана в 498 матчах. Также «Реал» является рекордсменом по количеству финалов и выигранных титулов в истории еврокубков (15). Следующим в списке по количеству побед идут «Бавария» (241), «Барселона» (209), «Манчестер Юнайтед» (161) и «Ювентус» (157).

Ответный матч пройдет 19 февраля в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

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Реал Мадрид статистика Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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