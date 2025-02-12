Реал одержал 300-ю победу в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов

«Реал Мадрид» стал первым клубом в истории, который достиг 300 побед в матчах Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов.

11 февраля состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал». Матч завершился победой «сливочных» со счетом 3:2. Победный мяч на 90+2 минуте забил Джуд Беллингем.

300-я победа мадридцев в ЛЧ одержана в 498 матчах. Также «Реал» является рекордсменом по количеству финалов и выигранных титулов в истории еврокубков (15). Следующим в списке по количеству побед идут «Бавария» (241), «Барселона» (209), «Манчестер Юнайтед» (161) и «Ювентус» (157).

Ответный матч пройдет 19 февраля в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».