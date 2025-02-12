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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 04:29 |
128
0

Реал прервал серию из шести матчей без побед на Этихаде

Беллингем забил победный мяч в компенсированное время

12 февраля 2025, 04:29 |
128
0
Реал прервал серию из шести матчей без побед на Этихаде
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» впервые за последние 6 поединков одержал победу на выезде против подопечных Жузепа Гвардиолы.

11 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал». Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 3:2. Победный гол забил на 90+2 минуте Джуд Беллингем.

До этой победы «Реал» на «Этихаде» трижды сыграл вничью и столько же раз проиграл.

19 февраля в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоится ответный матч. Победитель по сумме двух встреч в 1/8 финала сыграет против «Атлетико» или «Байера».

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал статистика Этихад Стэдиум
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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