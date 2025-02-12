Реал прервал серию из шести матчей без побед на Этихаде

Мадридский «Реал» впервые за последние 6 поединков одержал победу на выезде против подопечных Жузепа Гвардиолы.

11 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал». Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 3:2. Победный гол забил на 90+2 минуте Джуд Беллингем.

До этой победы «Реал» на «Этихаде» трижды сыграл вничью и столько же раз проиграл.

19 февраля в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоится ответный матч. Победитель по сумме двух встреч в 1/8 финала сыграет против «Атлетико» или «Байера».