ФОТО. Одна из самых красивых футболисток покинула клуб ради любимого
Невероятная история Аны Маркович
Одна из самых красивых футболисток мира Ана Мария Маркович недавно сменила клуб.
По обоюдной договоренности было прекращено сотрудничество 25-летней нападающей и «Браги».
Футболистка сборной Хорватии очень быстром нашла новый клуб – это «Дамаэнсе» из города Амадора.
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В Португалии ходит достаточно любопытный слух, согласно которому Ана попросила разорвать контракт с «Брагой», чтобы быть ближе к своему возлюбленному Томасу Рибейро, который перешел в «Фаренсе» 10 января.
Пару стало разделять 5 часов езды на машине, и поэтому девушка, прощаясь со своей любовью в аэропорту, расплакалась и сказала, что она «иногда ненавидит футбол».
После того, как хорватка стала футболисткой «Дамаэнсе», расстояние между возлюбленными сократилось до 2,5 часов езды на автомобиле. Пара теперь снова может много времени проводить друг с другом.
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