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12 февраля 2025, 03:03 |
259
1

ФОТО. Одна из самых красивых футболисток покинула клуб ради любимого

Невероятная история Аны Маркович

12 февраля 2025, 03:03 |
259
1
ФОТО. Одна из самых красивых футболисток покинула клуб ради любимого
Instagram. Томас Рибейро и Ана Маркович

Одна из самых красивых футболисток мира Ана Мария Маркович недавно сменила клуб.

По обоюдной договоренности было прекращено сотрудничество 25-летней нападающей и «Браги».

Футболистка сборной Хорватии очень быстром нашла новый клуб – это «Дамаэнсе» из города Амадора.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В Португалии ходит достаточно любопытный слух, согласно которому Ана попросила разорвать контракт с «Брагой», чтобы быть ближе к своему возлюбленному Томасу Рибейро, который перешел в «Фаренсе» 10 января.

Пару стало разделять 5 часов езды на машине, и поэтому девушка, прощаясь со своей любовью в аэропорту, расплакалась и сказала, что она «иногда ненавидит футбол».

После того, как хорватка стала футболисткой «Дамаэнсе», расстояние между возлюбленными сократилось до 2,5 часов езды на автомобиле. Пара теперь снова может много времени проводить друг с другом.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Дыряво с пердя🤣
Сочные у неё дыр очки☝️
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