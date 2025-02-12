ГВАРДИОЛА: «Беру это поражение на себя. Травмы сопровождают нас весь сезон»
Наставник Ман Сити прокомментировал поражение в матче ЛЧ против Реала
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:3):
«В этом сезоне такое случалось много раз. Я знаю качество Реала. Во втором тайме мы взяли игру под контроль, но пытались атаковать слишком быстро. Такое случается, потому что они – исключительная команда.
Это случалось много раз в этом сезоне. Плохие решения – и все. Я беру это поражение на себя. Дело не в тебе или мне, это касается всех. Да, травмы сопровождают нас весь сезон. Но мы это знаем.
Будут ли готовы Джек Грилиш и Мануэль Аканджи к ответному матчу? Я не знаю. Ответный матч? Конечно, сейчас это будет тяжело. Мы должны восстановиться. Сейчас я думаю об игре с «Ньюкаслом», а уже потом о поездке на «Бернабеу».
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