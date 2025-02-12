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  4. ГВАРДИОЛА: «Беру это поражение на себя. Травмы сопровождают нас весь сезон»
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 03:23 | Обновлено 12 февраля 2025, 04:05
302
0

ГВАРДИОЛА: «Беру это поражение на себя. Травмы сопровождают нас весь сезон»

Наставник Ман Сити прокомментировал поражение в матче ЛЧ против Реала

12 февраля 2025, 03:23 | Обновлено 12 февраля 2025, 04:05
302
0
ГВАРДИОЛА: «Беру это поражение на себя. Травмы сопровождают нас весь сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:3):

«В этом сезоне такое случалось много раз. Я знаю качество Реала. Во втором тайме мы взяли игру под контроль, но пытались атаковать слишком быстро. Такое случается, потому что они – исключительная команда.

Это случалось много раз в этом сезоне. Плохие решения – и все. Я беру это поражение на себя. Дело не в тебе или мне, это касается всех. Да, травмы сопровождают нас весь сезон. Но мы это знаем.

Будут ли готовы Джек Грилиш и Мануэль Аканджи к ответному матчу? Я не знаю. Ответный матч? Конечно, сейчас это будет тяжело. Мы должны восстановиться. Сейчас я думаю об игре с «Ньюкаслом», а уже потом о поездке на «Бернабеу».

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Жузеп Гвардиола
Николай Степанов Источник: BBC
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