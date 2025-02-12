Джон СТОУНЗ: «У нас был хороший шанс поехать на Бернабеу с перевесом 2:1»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоун прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:3):

«Даже не знаю, как сразу подобрать слова, все еще свежее, и это огорчает всех. Мы оставались в игре до самого конца, а потом произошло два эпизода, и мы пропустили. Как для защитника, очень досадно идти с таким результатом. Это ощущение злобы и разочарования.

Мы лучше закрывать игры. Тренер сказал, что мы должны брать ответственность за свои действия в поле, и я думаю, что мы это делаем. Нам нужно подниматься, когда случаются столь неудачные моменты.

Сегодня у нас был отличный шанс поехать на Бернабеу с преимуществом 2:1. Но еще ничего не решено. Мы должны оставаться на позитиве, хотя сейчас это сложно. Как говорит тренер, мы должны посмотреть на себя и взять ответственность.

Мы доминировали в начале игры, но знаем, что у «Реала» есть качество, чтобы выйти на второй тайм и изменить ситуацию. Этого можно было избежать – у нас было 11 игроков на поле, и мы должны сыграть лучше. Всё просто. Мы должны сохранять позитивный настрой и попытаться все исправить».