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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 02:41 | Обновлено 12 февраля 2025, 03:34
86
0

КУРТУА: Боролись за каждый мяч. Именно такой дух нужен, чтоб обыграть Сити

Вратарь Реала прокомментировал победный матч ЛЧ против Ман Сити

12 февраля 2025, 02:41 | Обновлено 12 февраля 2025, 03:34
86
0
КУРТУА: Боролись за каждый мяч. Именно такой дух нужен, чтоб обыграть Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:2):

«Это всегда сложные матчи против них. Две команды, которые этого хотели. Сегодня я чувствовал, что мы были лучше их и заслуживали победы.

Мы создали много моментов и, по-моему, должны были выиграть. Команда очень этого хотела. Мы боролись за каждый мяч – именно такой дух нужен, чтобы обыграть Манчестер Сити. Мы только на полпути».

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Тибо Куртуа
Николай Степанов Источник: BBC
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