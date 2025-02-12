КУРТУА: Боролись за каждый мяч. Именно такой дух нужен, чтоб обыграть Сити

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:2):

«Это всегда сложные матчи против них. Две команды, которые этого хотели. Сегодня я чувствовал, что мы были лучше их и заслуживали победы.

Мы создали много моментов и, по-моему, должны были выиграть. Команда очень этого хотела. Мы боролись за каждый мяч – именно такой дух нужен, чтобы обыграть Манчестер Сити. Мы только на полпути».