Лига чемпионов12 февраля 2025, 02:41 | Обновлено 12 февраля 2025, 03:34
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КУРТУА: Боролись за каждый мяч. Именно такой дух нужен, чтоб обыграть Сити
Вратарь Реала прокомментировал победный матч ЛЧ против Ман Сити
12 февраля 2025, 02:41 | Обновлено 12 февраля 2025, 03:34
86
0
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:2):
«Это всегда сложные матчи против них. Две команды, которые этого хотели. Сегодня я чувствовал, что мы были лучше их и заслуживали победы.
Мы создали много моментов и, по-моему, должны были выиграть. Команда очень этого хотела. Мы боролись за каждый мяч – именно такой дух нужен, чтобы обыграть Манчестер Сити. Мы только на полпути».
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