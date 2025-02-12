БЕЛЛИНГЕМ: «Я просто бежал вперед, не думая, что Вини пробьет мимо ворот»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:2):

«Это был удивительный матч. Мы показали одно из наших лучших выступлений в сезоне, но оказались в роли догоняющих. Мы хорошо играли, создавали много моментов и всегда были уверены, что получим свой шанс.

Не важно, в какой форме находится Ман Сити – это все равно невероятная команда. Всегда сложно играть против них, но, наконец, мы воспользовались своим шансом.

Всегда хорошо возвращаться домой с преимуществом, и я уверен, что Бернабеу нам поможет. В матчах на вылет всегда есть взлеты и падения. Здесь важны не только тактика и контроль игры, но психология.

Победный гол? Я просто продолжил бежать вперед, не думая, что Винисиус может пробить мимо ворот, он редко такое делает. Но на этот раз вышло. Мы заслуживали этой победы.

Игра в обороне? Двое из четырех наших защитников – полузащитники. Орельен Тчуамени часто играет в обороне, но это тяжело против одной из лучших девяток в мире. Рауль Асенсио также сделал шаг вперед. Респект всей четверке, особенно этим двум ребятам».