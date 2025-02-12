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12 февраля 2025, 01:47 |
346
0

ФОТО. Отрежет себе я*чки. Серхио Агуэро придется исполнить обещанное

Весь футбольный мир в ожидании

12 февраля 2025, 01:47 |
346
0
ФОТО. Отрежет себе я*чки. Серхио Агуэро придется исполнить обещанное
Kings League. Серхио Агуэро

Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в неприятную ситуацию после матча плей-офф Лиги чемпионов, в котором «горожане» уступили «Реалу» со счётом 2:3.

Перед матчем экс-форвард сборной Аргентины был настолько уверен в успехе команды Гвардиолы, что сказал следующие слова:

««Реал» не может победить «Сити». Если они это сделают, я отрежу свои я*чки», – пообещал Аруэро на стриме.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Теперь болельщики «Реала» требуют от аргентинца обещанного и весь интернет наполнен мемами относительно этой ситуации.

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фото lifestyle Серхио Агуэро Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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