ФОТО. Отрежет себе я*чки. Серхио Агуэро придется исполнить обещанное

Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в неприятную ситуацию после матча плей-офф Лиги чемпионов, в котором «горожане» уступили «Реалу» со счётом 2:3.

Перед матчем экс-форвард сборной Аргентины был настолько уверен в успехе команды Гвардиолы, что сказал следующие слова:

««Реал» не может победить «Сити». Если они это сделают, я отрежу свои я*чки», – пообещал Аруэро на стриме.

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Теперь болельщики «Реала» требуют от аргентинца обещанного и весь интернет наполнен мемами относительно этой ситуации.