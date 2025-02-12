ФОТО. Отрежет себе я*чки. Серхио Агуэро придется исполнить обещанное
Весь футбольный мир в ожидании
Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в неприятную ситуацию после матча плей-офф Лиги чемпионов, в котором «горожане» уступили «Реалу» со счётом 2:3.
Перед матчем экс-форвард сборной Аргентины был настолько уверен в успехе команды Гвардиолы, что сказал следующие слова:
««Реал» не может победить «Сити». Если они это сделают, я отрежу свои я*чки», – пообещал Аруэро на стриме.
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Теперь болельщики «Реала» требуют от аргентинца обещанного и весь интернет наполнен мемами относительно этой ситуации.
This aged well Aguero… 🫣 https://t.co/7jZmMhTg81 pic.twitter.com/EbzZCfdHKF— TSR Football (@TSRFootball) February 11, 2025
Aguero after the game pic.twitter.com/S0zIt12wpb— Troll Football (@TrollFootball) February 11, 2025
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