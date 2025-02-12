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12 февраля 2025, 00:52 |
566
0

ФОТО. Звезда Барселоны удивил своим появлением в бедном районе. Класс

Ламин Ямал и Adidas сделали всё красиво

12 февраля 2025, 00:52 |
566
0
ФОТО. Звезда Барселоны удивил своим появлением в бедном районе. Класс
Instagram. Ламин Ямал

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал стал героем новой социальной рекламы бренда Adidas.

«С первого дня ⚽️ #ТыСправишься», – с таким месседжем вышел совместный пост футболиста и компании в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Это высший класс... Ламин Ямал вернулся в свой родной город Рокафонда, чтобы поиграть в уличный футбол. Мы все знаем его культовое празднование «304», которое отдает дань уважения почтовому индексу городка, в котором он вырос», – хвалит эту акцию медиа Rising Ballers.

На фото – Ламин Ямал играющий в футбол на той самой площадке, что и в детстве, и с теми ж самыми друзьями-соперниками.

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фото lifestyle Ламин Ямал Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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