ФОТО. Звезда Барселоны удивил своим появлением в бедном районе. Класс
Ламин Ямал и Adidas сделали всё красиво
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал стал героем новой социальной рекламы бренда Adidas.
«С первого дня ⚽️ #ТыСправишься», – с таким месседжем вышел совместный пост футболиста и компании в Instagram.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Это высший класс... Ламин Ямал вернулся в свой родной город Рокафонда, чтобы поиграть в уличный футбол. Мы все знаем его культовое празднование «304», которое отдает дань уважения почтовому индексу городка, в котором он вырос», – хвалит эту акцию медиа Rising Ballers.
На фото – Ламин Ямал играющий в футбол на той самой площадке, что и в детстве, и с теми ж самыми друзьями-соперниками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Портал FourFourTwo обнародовал интересный рейтинг
Обнародован рейтинг лучших пенальтистов в футболе