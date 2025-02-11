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  4. Сын легенды. Арсенал нацелился на 85-миллионного звездного форварда
Англия
11 февраля 2025, 22:45 | Обновлено 11 февраля 2025, 22:47
896
0

Сын легенды. Арсенал нацелился на 85-миллионного звездного форварда

Маркус Тюрам привлекает внимание английского гранда

11 февраля 2025, 22:45 | Обновлено 11 февраля 2025, 22:47
896
0
Сын легенды. Арсенал нацелился на 85-миллионного звездного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Французский нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам привлекает внимание лондонского «Арсенала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 27-летний футболист, в контракте которого есть пункт о отступных в размере 85 миллионов евро, рассматривается руководством английского гранда как серьезное усиление атаки.

В текущем сезоне Маркус Тюрам провел 32 матча, забил 14 голов и отдал 8 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

Маркус Тюрам является сыном легендарного защитника Лилиана Тюрама.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в «Реал».

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Арсенал Лондон Интер Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Маркус Тюрам
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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