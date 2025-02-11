Сын легенды. Арсенал нацелился на 85-миллионного звездного форварда
Маркус Тюрам привлекает внимание английского гранда
Французский нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам привлекает внимание лондонского «Арсенала», сообщает Fichajes.
По информации источника, 27-летний футболист, в контракте которого есть пункт о отступных в размере 85 миллионов евро, рассматривается руководством английского гранда как серьезное усиление атаки.
В текущем сезоне Маркус Тюрам провел 32 матча, забил 14 голов и отдал 8 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.
Маркус Тюрам является сыном легендарного защитника Лилиана Тюрама.
Ранее сообщалось о том, что Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в «Реал».
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