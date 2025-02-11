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  4. СРНА: «Когда мы продавали Зубкова и Сикана – то он был на карандаше»
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 22:35 |
1035
1

СРНА: «Когда мы продавали Зубкова и Сикана – то он был на карандаше»

Хорват высоко оценил Кауа Элиаса

11 февраля 2025, 22:35 |
1035
1
СРНА: «Когда мы продавали Зубкова и Сикана – то он был на карандаше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор ФК «Шахтер» Дарио Срна высоко оценил трансфер бразильского нападающего Кауа Элиаса.

«Когда мы продавали Зубкова, Кевина Келси и Сикана, то у нас уже был Кауа Элиас на карандаше – и это была наша первая цель на позицию нападающего. И мы бросили все на эту сделку, президент дал добро. И если честно, то я очень доволен, и все очень довольны, что мы подписали футболиста такого уровня. Во-первых, это самый дорогой нападающий, которого мы покупали за всю историю «Шахтера». И я верю, что его потенциал говорит о том, что он может стать лучшим бомбардиром и нападающим нашего «Шахтера». Поэтому он сегодня находится с нами», – сказал Срна.

Ранее Срна признал, что понимает, откуда появились слухи по поводу увольнения тренера Марино Пушича, однако наставник сохраняет доверие клуба.

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Кауа Элиас Шахтер Донецк Дарио Срна Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ФК Шахтер Донецк
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Gargantua81
ну как раз троих приблизительно на необходимую сумму и наторговали
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