СРНА: «Когда мы продавали Зубкова и Сикана – то он был на карандаше»

Спортивный директор ФК «Шахтер» Дарио Срна высоко оценил трансфер бразильского нападающего Кауа Элиаса.

«Когда мы продавали Зубкова, Кевина Келси и Сикана, то у нас уже был Кауа Элиас на карандаше – и это была наша первая цель на позицию нападающего. И мы бросили все на эту сделку, президент дал добро. И если честно, то я очень доволен, и все очень довольны, что мы подписали футболиста такого уровня. Во-первых, это самый дорогой нападающий, которого мы покупали за всю историю «Шахтера». И я верю, что его потенциал говорит о том, что он может стать лучшим бомбардиром и нападающим нашего «Шахтера». Поэтому он сегодня находится с нами», – сказал Срна.

Ранее Срна признал, что понимает, откуда появились слухи по поводу увольнения тренера Марино Пушича, однако наставник сохраняет доверие клуба.