Дарио СРНА: «Шахтер теряет 15 очков, и есть вопросы по поводу тренера»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна признал, что понимает, откуда появились слухи по поводу увольнения тренера Марино Пушича, однако наставник сохраняет доверие клуба.

– Нормально и понятно, что когда «Шахтер» теряет 15 очков за полгода, у болельщиков и журналистов возникает вопрос смены тренера. И, к сожалению, тренерская работа всегда такова, что он «оплачивает счет». Как ни много об этом пишется, говорится, какие эксперты об этом говорят, но Марино Пушич до сих пор у нас и остается с нами. Потому что у него есть полная поддержка президента клуба, директора Палкина, моя поддержка. Мы сделали свой анализ, и если честно сказать, лично я не могу списать все потерянные очки на счет Мистера – это будет несправедливо. Тренерская работа такова, что всегда лучше тренера сменить, чем 20 футболистов, но если разобраться в том, где мы потеряли очки и как мы их потеряли, то я не могу обвинять только тренера и сказать, будто Марино Пушич виноват, что мы получили с «Рухом» на последних минутах гол, с «Вересом» на последних минутах, с «Полесьем», с ПСВ получили три гола за восемь минут, с «Динамо» (Киев) на последних минутах.

Мы все вместе за это должны отвечать и все вместе в этом виноваты. Поэтому если бы не было, не знаю, плохого паса Азарова назад в матче с «Александрией», то не было бы 1:2, если бы Бондарь не отдал плохой пас в игре с «Вересом», то было бы 1:0, если бы Педро Энрике не получил красную карточку, то мы бы победили ПСВ, если бы Крыськив не получил удаление с «Динамо»... Это все, скажем так, шло против нас. И здесь бросать все на счет тренера – я с этим не согласен.

– То есть у клуба сейчас полное доверие к Марино Пушичу?

– Он и имел полное доверие. То, что журналисты пишут, будто мы ищем, будто меняем главного тренера – это все слухи, которые уже долго пишут, но в конце концов Марино Пушич сегодня здесь, он – тренер «Шахтера». Конечно, мы сделали анализ в декабре, и самое важное, что после этого анализа мы стали сильнее. И в очень многих играх Марино Пушич и его тренерский штаб показывали, что у него есть качества, чтобы быть тренером «Шахтера».